U 90. godini umrla je glumica iz serije 'Svi vole Raymonda'

Glumica Katherine Helmond, dobitnica Zlatnog globusa, preminula je u svom domu u Los Angelesu u 90. godini, piše CNN.

Katherine je umrla 23. veljače od komplikacija Alzheimerove bolesti, no tek sada je ta informacija dospjela u javnost.

Foto: Youtube/screenshot

- Bila je ljubav mog života. Proveli smo 57 predivnih godina koje ću zauvijek nositi u sebi. Bio sam s njom od svoje 20. godine. Te noći kada je umrla, vidio sam da je mjesec polu pun, kao što sam i ja sada... polovica od onoga što sam bio čitav odrasli život - izjavio je njezin suprug David Christian.

Foto: Youtube/screenshot

Tijekom karijere od pet desetljeća Helmond je bila više puta nominirana za Emmy. Prvi Zlatni globus osvojila je 1981. za ulogu u sitcomu 'Soap', a drugi 1989. kada je glumila u seriji 'Who's the Boss?'. Osim u spomenutima, glumila je i u seriji 'Svi vole Raymonda' i 'Coach', a bitne uloge je imala i u tri filma Terryja Gilliama: 'Time Bandits', 'Brazil' i 'Fear and Loathing in Las Vegas'.

U 'Svi vole Raymonda' utjelovila je Lois Whelan, majku Debre Barone (Raymondove supruge).

Foto: DAVIS TURNER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mnogi se opraštaju od nje, a među njima je i glumica Alysse Milano (46).

- Katherine Helmond je preminula. Moja lijepa, draga, smiješna, dražesna, suosjećajna zvijezda. Bila si instrumentalni dio mog života. Naučila si me kako hodati podignute glave. Naučila si me da učinim bilo što za osmijeh. Koji si primjer bila' - napisala je Milano na svom profilu Twittera.

