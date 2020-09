U Beču otkazali balove, ali ne i cajke: U klubovima nema distance, nitko ne nosi maske

Više stotina mladih pohrlilo je u klub, u kojem se nije pazilo ni na kakve epidemiološke mjere. Nitko nije nosio masku, nitko nije pazio na razmak, a Jala i Brat su, vidljivo je po fotkama, publici rado davali “pet”.

<p>U Austriji živi oko devet milijuna ljudi. Od toga je, ovisno o procjenama, između 80.000 i 140.000 Hrvata. Srba je između 120.000 i 200.000, državljana BiH oko 90.000, Makedonaca, Slovenaca, Kosovara oko 20.000... I većina njih, brojevi kažu oko trećine, živi i radi u glavnom gradu Beču.cI kada dođe petak, žele se zabaviti. Zbog toga postoje i specijalizirani klubovi koji nude provod uz ritmove cajki, folka, trapa, cajka-trapa i svih ostalih popularnih žanrova u regiji. A kad govorimo o svim tim žanrovima, onda dva imena uvijek iskaču - Jala Brat i Buba Corelli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Slobodno možemo reći kako su najjači igrači u toj novoj igri, pa ne čudi da je njihov nastup u petak u bečkom klubu Tresor bio rasprodan. Upućeni nam kažu da za takvu svirku mogu zaraditi i do 100.000 kuna. Više stotina mladih pohrlilo je u klub, u kojem se nije pazilo ni na kakve epidemiološke mjere. Nitko nije nosio masku, nitko nije pazio na razmak, a Jala i Brat su, vidljivo je po fotkama, publici rado davali “pet”. Pravila kažu da su ovakvi nastupi u klubovima dopušteni, ali da se treba paziti na razmak itd... Nije bilo tako, a na naše pozive iz kluba nisu odgovarali.</p><p>A nije da je u Austriji situacija s koronom bajna. Jučer je potvrđeno novih 813 slučajeva zaraze korona virusom, odgađaju se balovi, ali ne i folkeri. A dok u Austriji cajke pune klubove, u Hrvatskoj te scene nećemo gledati još neko vrijeme. Pravila su jasna. Fizička udaljenost između posjetitelja trebala bi biti 1,5 metara, a četiri metra očekuje se udaljenosti između posjetitelja i izvođača na sceni.<br/> Preporučuju se sjedeća mjesta, a plesnim podijima je “odzvonilo”. HZJZ je odredio i najveći dopušteni broj posjetitelja na spomenutim događanjima. U zatvorenim prostorima dopušten je ulazak najviše 500 posjetitelja, a taj broj na otvorenom iznosi 1000.</p><p>U otvorenoj, nenatkrivenoj garaži MSU u Zagrebu prvog vikenda u rujnu upriličen je dvodnevni hip hop festival Drito, a onog sljedećeg koncerti bendova Nipplepeople te Pips, Chips & Videoclips. Na svim tim nastupima utvrđeno je nepoštovanje epidemioloških mjera, te su organizatorima propisane prekršajne kazne od 30.000 kuna. Iako nikome nije jasno točno zašto, jer osjetno manje ljudi od tog maksimuma bilo je u otvorenom prostoru MSU, mjerili su posjetiteljima temperaturu, dijelili su maske, no ipak je nastao problem. Pojedinci u publici, vjerojatno osokoljeni prvim koncertnim iskustvom još od zime, bili su previše prisni i nisu zadržavali dovoljan razmak. Kako točno tome doskočiti? Nije uopće jasno. Pogotovo jer policija i Stožer nisu kažnjavali neke mnogo veće skupove, s većim prekršajima...</p><p>Kako bilo, pred ovom industrijom je neizvjesno razdoblje, a pravila, preporuke, mjere... ne razlikuju se samo od države do države nego mogu varirati i po regijama. I mijenjati se iz sata u sat. U Velikoj Britaniji i SAD-u tome pokušavaju doskočiti koncertima s “kavezima” na otvorenom. S nekoliko prijatelja dobijete nekoliko kvadrata prostora i uživate. Ali troškovi organizacije su visoki.</p>