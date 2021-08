Pjevačica Jane Marczewski (30) umjetničkog imena Nightbirde nastupila je na America's Got Talentu autorskom pjesmom 'It's ok' i oduševila žiri i publiku. Simon Cowell (61) stisnuo joj je zlatni gumb, čime je Jane odmah plasirana u polufinale.

Nightbirde objavila je sad na svom Instagramu da se povlači iz natjecanja zbog zdravstvenih razloga:

- Podijeliti priču iz srca bila mi je čast i ostvarenje snova.

Od audicije mi se stanje pogoršalo i moj rak zahtijeva svu moju pažnju i energiju pa ne mogu nastaviti s natjecanjem. - napisala je uz emotivnu fotografiju pa dodala:

- Život ne daje uvijek pauze onima koji to zaslužuju, ali to smo već znali - napisala je.

Istaknula je da je natjecanje bilo predivno iskustvo i da je zahvalna svima koji su uz nju, te da i dalje ima snove.

Crno - bijela fotografija prikupila je gotovo 300 tisuća lajkova i mnoštvo komentara podrške.

Heidi Klum (48) i Sofia Vergara (49) podijelile su fotografiju na svojim Insta storyjima u znak podrške mladoj pjevačici.