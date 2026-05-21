Show

'THE MAN I LOVE'

U Cannesu predstavili novi film Ramija Maleka: Za glavnu se nagradu bori u drami o AIDS-u

Piše HINA,
Foto: Rocco Spaziani

Oskarom nagrađeni glumac Rami Malek debitirao je na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu u srijedu s filmom Ire Sachsa "The Man I Love" o životu s AIDS-om, koji se natječe za glavnu nagradu. 

Drama govori o životu s HIV-om/AIDS-om u New Yorku 1980-ih. "Biti dio ovoga, po prvi put u životu i u ovim godinama, iznimno je iskustvo koje te tjera da se uštipneš kako bi provjerio je li doista stvarno", rekao je 45-godišnjak Reuteresu uoči premijere.

Malek je 2019. osvojio Oscara za ulogu frontmena grupe Queen Freddieja Mercuryja u filmu "Bohemian Rhapsody", a 2016. dobio je i Emmy za seriju "Mr. Robot".

U filmu "The Man I Love" Malek glumi Jimmyja, raskošnog scenskog izvođača koji je nedavno ponovno pronašao životnu iskru nakon hospitalizacije zbog komplikacija povezanih s HIV-om/AIDS-om.

"The Man I Love" Screening - The 79th Annual Cannes Film Festiva
Foto: Rocco Spaziani

Međutim, njegov partner Dennis, kojeg glumi Tom Sturridge, i sestra Brenda, koju utjelovljuje Rebecca Hall, i dalje su pretjerano zaštitnički nastrojeni prema njemu nakon zdravstvene krize, osobito nakon što se Jimmyjev novi susjed zaljubi u izvođača.

Malek se prisjetio da je uloga karizmatičnog lika u njemu probudila određene nesigurnosti.

"Mislim da je on (Sachs) smatrao da imam određenu karizmu, ali ne znam mogu li se s tim potpuno složiti. Možda to ljudi vide, ali Jimmy je poseban lik. Čovjek je mnogih sposobnosti i talenata koji dolaze do izražaja u ovom filmu", rekao je Malek.

U filmu Malek izvodi obrade Gershwinove skladbe "The Man I Love" i pjesme "Look What They've Done To My Song, Ma" Melanie Safka, što je holivudski portal Deadline istaknuo kao vrhunac filma.

"The Man I Love" Screening - The 79th Annual Cannes Film Festiva
Foto: Rocco Spaziani

Sachs, desetljećima poznat po intimnim pričama vođenim likovima koji istražuju ljubav, identitet i "queer" život, rekao je da je filmom htio dočarati vlastite uspomene na život u New Yorku u tom razdoblju.

"Čak i oni koji su bili bolesni i oni koji su preminuli, sve do trenutka kad smrt dođe, puni ste života", prisjetio se.

"The Man I Love" jedan je od 22 filma koji se natječu za glavnu festivalsku nagradu, Zlatnu palmu, koja će biti dodijeljena u subotu.

