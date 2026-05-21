U Cannesu predstavili novi film Ramija Maleka: Za glavnu se nagradu bori u drami o AIDS-u

Oskarom nagrađeni glumac Rami Malek debitirao je na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu u srijedu s filmom Ire Sachsa "The Man I Love" o životu s AIDS-om, koji se natječe za glavnu nagradu.

Drama govori o životu s HIV-om/AIDS-om u New Yorku 1980-ih. "Biti dio ovoga, po prvi put u životu i u ovim godinama, iznimno je iskustvo koje te tjera da se uštipneš kako bi provjerio je li doista stvarno", rekao je 45-godišnjak Reuteresu uoči premijere.

Malek je 2019. osvojio Oscara za ulogu frontmena grupe Queen Freddieja Mercuryja u filmu "Bohemian Rhapsody", a 2016. dobio je i Emmy za seriju "Mr. Robot".

U filmu "The Man I Love" Malek glumi Jimmyja, raskošnog scenskog izvođača koji je nedavno ponovno pronašao životnu iskru nakon hospitalizacije zbog komplikacija povezanih s HIV-om/AIDS-om.

Međutim, njegov partner Dennis, kojeg glumi Tom Sturridge, i sestra Brenda, koju utjelovljuje Rebecca Hall, i dalje su pretjerano zaštitnički nastrojeni prema njemu nakon zdravstvene krize, osobito nakon što se Jimmyjev novi susjed zaljubi u izvođača.

Malek se prisjetio da je uloga karizmatičnog lika u njemu probudila određene nesigurnosti.

"Mislim da je on (Sachs) smatrao da imam određenu karizmu, ali ne znam mogu li se s tim potpuno složiti. Možda to ljudi vide, ali Jimmy je poseban lik. Čovjek je mnogih sposobnosti i talenata koji dolaze do izražaja u ovom filmu", rekao je Malek.

U filmu Malek izvodi obrade Gershwinove skladbe "The Man I Love" i pjesme "Look What They've Done To My Song, Ma" Melanie Safka, što je holivudski portal Deadline istaknuo kao vrhunac filma.

Sachs, desetljećima poznat po intimnim pričama vođenim likovima koji istražuju ljubav, identitet i "queer" život, rekao je da je filmom htio dočarati vlastite uspomene na život u New Yorku u tom razdoblju.

"Čak i oni koji su bili bolesni i oni koji su preminuli, sve do trenutka kad smrt dođe, puni ste života", prisjetio se.

"The Man I Love" jedan je od 22 filma koji se natječu za glavnu festivalsku nagradu, Zlatnu palmu, koja će biti dodijeljena u subotu.