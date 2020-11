S britanskom\u00a0manekenkom i\u00a0glumicom\u00a0zapo\u010deo\u00a0je vezu 2007., no ljubav je 'pukla' nakon samo \u010detiri mjeseca. Atraktivnoj plavu\u0161i navodno je smetala medijska pa\u017enja koju je Ronaldo izazivao.

<p>Ljubavni život <strong>Cristiana Ronalda</strong> (35) oduvijek je intrigirao javnost, i to ne samo zbog njegova atraktivnog izgleda, već i zbog teorije zavjere kako je on zapravo homoseksualac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ipak, Portugalac to nikada nije potvrdio. Trenutačno je u vezi s <strong>Georginom Rodriguez</strong> (26), a evo koje dame je ovaj nogometaš dosad ljubio.</p><h2>Jordana Jardel (38)</h2><p>Ova brazilska manekenka bila je prva njegova djevojka za koju je javnost čula. S njom se zabavljao 2003., na samom početku nogometne karijere. Inače, ona je sestra Ronaldovog nekadašnjeg suigrača u Sportingu, <strong>Márija Jardela</strong> (47).</p><h2>Merche Romero (43)</h2><p>Veza s portugalskom manekenkom trajala je od siječnja 2005. do rujna 2006., dok je nogometaš igrao za Manchester United. </p><h2>Gemma Atkinson (36)</h2><p>S britanskom manekenkom i glumicom započeo je vezu 2007., no ljubav je 'pukla' nakon samo četiri mjeseca. Atraktivnoj plavuši navodno je smetala medijska pažnja koju je Ronaldo izazivao.</p><h2>Nereida Gallardo (37)</h2><p>Španjolska manekenka i Ronaldo započeli su vezu početkom 2008., ali nije potrajala ni do ljeta. Ona je jednom prilikom otkrila kakav je Portugalac u krevetu.</p><p>- Prema meni je uvijek bio kulturan, pun ljubavi i pažnje, pravi džentlmen. Nikad nije bio agresivan, ni blizu. Jednostavno ne mogu da zamislim da je prema nekoj ženi grub i da je prisiljava na bilo što. Nije agresivan u krevetu - ispričala je.</p><h2>Paris Hilton (39)</h2><p>Najpoznatija svjetska neradnica navodno je zavela Ronalda 2009. na jednoj zabavi na Beverly Hillsu.</p><h2>Kim Kardashian (40)</h2><p>Svjetski mediji su 2010. pisali o njihovom zajedničkom odmoru u Španjolskoj. </p><p>- Kim i Ronaldo strastveno su se ljubili i bili su jako prisni. Izgledalo je da se dobro zabavljaju, smijali su se cijelo vrijeme - rekao je konobar koji ih je posluživao na večeri.</p><h2>Irina Shayk (34)</h2><p>Portugalac je započeo vezu s ruskom manekenkom 2010., a raskinuli su 2015. Njegov prijatelj navodi kako je razlog prekida bio to što je Irina htjela dijete, ali Ronaldo se tada tome protivio jer je već imao sina i bio je samo fokusiran na nogomet. Ona je kasnije dobila kćer s glumcem<strong> Bradleyjem Cooperom</strong> (45).</p><h2>Andressa Urach (33)</h2><p>Bivša<strong> </strong>Miss Bum Bum, vlasnica najbolje svjetske guze, bila je i elitna prostitutka. Tvrdila je da je imala aferu s Ronaldom dok je on bio u vezi s Irinom.</p><p>- Jesi li ti Miss Bum Bum? Imaš prekrasnu guzu, upravo ono što tražim - navodno joj je rekao Ronaldo.</p><p>- Čim sam došla, počeo me dirati. Imali smo vrlo intenzivan seks. Iako se to nikada ne bi reklo, agresivan je u krevetu. U sobi smo bili nešto više od sat vremena - napisala je Urach u autobiografiji 'Morri para Viver' (Umrijeti za život).</p><h2>Lucia Villalón (32)</h2><p>Poslije raskida s Irinom Ronaldo je početkom 2015. počeo vezu sa španjolskom novinarkom, no ljubav nije potrajala.</p><h2>Georgina Rodriguez (26)</h2><p>S argentinskom manekenkom je u vezi od 2016., a golupčići odgajaju četvero mališana. Ronaldu su surogat majke rodile troje djece: <strong>Cristiana Ronalda Juniora</strong> (10) te blizance <strong>Matea</strong> (3) i <strong>Evu Mariju</strong> (3), dok mu je Georgina rodila kćer<strong> Alanu Martinu</strong> (3).</p>