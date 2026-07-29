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U 'Direktoru svemira' i večeras novi zadaci i borba za bodove

Piše Maša Mai Čigir,
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U 'Direktoru svemira' i večeras novi zadaci i borba za bodove
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Foto: RTL
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Joža, Borna, Srđan, Vlatka i Borko čekaju svoje nove zadatke uz mnogo komentara, smijeha i potpune zbunjenosti. Ovaj put svatko od njih morat će pokazati koliko je snalažljiv i spreman na neočekivano

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Prvi zadatak traži da natjecatelji prođu kroz poligon i zapale svijeću u alatnici. No nije sve tako lako kako se čini jer pred njima su brojne prepreke!

Foto: RTL

Za uspješno izvršavanje idućeg zadatka morat će se dobro oznojiti jer cilj je prikupiti što više znoja u šalicu, pa će pribjeći raznim taktikama i strategijama. Uz to, najvećim brojem bodova bit će nagrađen i kandidat koji proizvede najbolji zvuk!

Foto: RTL

Prvi put ove sezone natjecatelji će se okušati u grupnom izazovu i pokazati koliko su složni i koliko dobro planiraju svoje iduće poteze. Najbolja patka postat će predmet jedne od najbizarnijih i najduhovitijih priča emisije.

'Direktor svemira' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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