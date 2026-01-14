U 'Gospodina Savršenog' stiže bivša djevojka hrvatskog nogometnog reprezentativca

Antonela Jukičić, bivša djevojka hrvatskog nogometnog reprezentativca Marina Pongračića, jedna je od djevojaka koje će pokušati osvojiti srca 'Gospodina Savršenog' u novoj sezoni showa. Lijepa Antonela već sada privlači veliku pozornost gledatelja, a na društvenim mrežama i među obožavateljima emisije mnogi je proglašavaju najatraktivnijom kandidatkinjom sezone.

Antonela ima 28 godina, dolazi iz Slavonskog Broda, no njezino srce i ambicije odavno su prerasle granice rodnoga grada. Sa samo 19 godina spakirala je svoje stvari i otišla u Njemačku, gdje je izgradila novi život i započela ozbiljnu vezu. U početku je bilo uzbudljivo, ali kako je vrijeme prolazilo, polako je gubila sebe i odlazak je bio neminovan.

Foto: rtl

Antonela želi partnera koji će vidjeti koliko je topla i uporna osoba koja je uvijek spremna rasti dalje. Želi ponovno biti ona verzija sebe koja se usudi očekivati više, i od sebe i od ljubavi, a zauzvrat nudi iskrenost i odnos bez skrivanja i igara.

U vezi su joj najvažniji važna otvorena komunikacija, emocionalna zrelost i partner koji razumije i cijeni njezinu snagu. U show ulazi s jasnom željom - upoznati muškarca s kojim može graditi iskren odnos.

Foto: Instagram/Antonela Jukičić

Njezin bivši partner je nogometaš Marin Pongračić, koji trenutačno nosi dres talijanske Fiorentine. Iako je primarno središnji branič, Pongračić se na terenu jednako dobro snalazi i na poziciji desnog beka, kao i u ulozi defenzivnog veznog igrača.

Nogometnu karijeru u reprezentativnom dresu započeo je 2017. godine, kada je debitirao za hrvatsku U-21 reprezentaciju u susretu protiv Moldavije, koji je završio uvjerljivom pobjedom Hrvatske 3:0. Prvi nastup za seniorsku reprezentaciju upisao je 11. studenoga 2020. godine, u prijateljskoj utakmici protiv Turske.