U HNK dodijeljene Nagrade hrvatskog glumišta za 2025. godinu: Evo tko su pobjednici

Nagrade hrvatskog glumišta svečano su dodijeljene u ponedjeljak u Hrvatskom narodnom kazalištu, a za svekoliko umjetničko djelovanje nagradu su dobile Branka Cvitković i Almira Osmanović.

- Dragi moji mladi kolege koji ostajete iza nas, želim vam reći da sada ja slušam vas. Gledam vas, očekujem od vas i radujem se. Vi ste sada gospodari pozornice, vladari scene, tragači za istinom. Očarajte nas svojim glasom, talentom i vještinama. Živite kazalište, budite svoji, ali imajte jedni druge, izdržite i sjećajte me se - kazala je Branka Cvitković.

Nagradu joj je uručila Dražena Vrselja državna tajnica Ministarstva kulture i medija.

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pročelnica Gradskog ured za kulturu i civilno društvo Emina Višnić uručila je nagradu za svekoliko umjetničkog djelovanja u baletu Almiri Osmanović.

- Moj zastor se još nije spustio. Srce još pleše, ja idem dalje - kazala je Osmanović.

Najboljom dramskom predstavom u cjelini proglašena je predstava "Drvene ptice" Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata i koprodukciji HNK Varaždin i HNK Zagreb.

Ivan Plazibat dobio je nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje u drami za čak dvije predstave, "Vještice iz Salema" Arthura Millera u produkciji HNK Osijek i za već spomenute "Drvene ptice".

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dijana Vidušin dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu u predstavi "Ljudski glas" Jeana Cocteaua u režiji Juga Đorđevića i produkciji INK-a - Gradskog kazališta Pula, a za mušku Vedran Mlikota za ulogu Slavka u predstavi "Otac, Kći i Duh Sveti" Mate Matišića u režiji Janusza Kice i produkciji Kerempuha.

Dušan Gojić osvojio je nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu ulogu u predstavi "Kućica za pse", a Sunčana Zelenika Konjević za dvije najbolje ženske sporedne uloge u predstavama "Drvene ptice" te "Čelične magnolije".

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nagradu za žensku ulogu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina u drami dobila je Vanja Čiča, a za mušku Tarik Žižak.

Nagrada hrvatskog glumišta za najbolju operetu/mjuzikl u cjelini pripala je mjuziklu "Six" Tobyja Marlowa i Lucy Moss u produkciji Kazališta Komedija i režiji Igora Barberića, koji je također dobio nagradu za najbolje redateljsko ostvarenje za isti mjuzikl.

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U području operete i mjuzikla, nagradu za najbolju mušku ulogu ostvario je Dražen Bratulić za ulogu Jeana Valjeana u mjuziklu "Jadnici" Alaina Boublila i Claude-Michela Schönberga u režiji Stanislava Moše i produkciji Kazališta Komedija, a najbolju žensku ulogu osvojila je Zorana Kačić Čatipović za ulogu Perine Rapetinove u opereti "Spli'ski akvarel" Ive Tijardovića u režiji Krešimira Dolenčića i produkciji HNK Split.

Katarina Margaretić dobila je nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina u opereti i mjuziklu.

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najboljom baletnom predstavom u cjelini proglašen je "Hamlet" u koreografiji i režiji Lea Mujića i produkciji HNK Zagreb. Ovaj balet je također Leu Mujiću donio nagradu za najbolje koreografsko ostvarenje te Guilhermu Gameiru Alvesu za najbolju mušku ulogu u baletu.

Irina Čaban Bilandžić dobila je nagrade u ženskoj kategoriji za naslovne uloge u baletima "Šeherezada" Nikolaja Rimski-Korsakova u koreografiji Denisa Matvienka i "Gospođe Bovary" na glazbu raznih autora u koreografiji Valentine Turcu i produkciji HNK Split i za ulogu Snježne kraljice Davora Bobića u koreografiji i režiji Svebora Sečaka i koprodukciji HNK Split i HNK u Osijeku.

Nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina dobio je Pavel Savin.

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Teatar Poco Loco - nagrada za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti

Nagrada za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti dodjeljuje se nezavisnoj kazališnoj skupini za djecu i mlade Teatar Poco Loco iz Zagreba.

U kategoriji lutkarskih predstava ili predstava za djecu i mlade kao najbolja predstava proglašena je "Misto di raste Lavandulilili" Vanje Jovanovića i Patrika Gregureca u režiji Vanje Jovanovića i produkciji Kazališta lutaka Zadar.

Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mia Roknić osvojila je nagradu za najbolje žensko glumačko ostvarenje u istoj kategoriji za ulogu Anne u predstavi "Zlatokosa", dok je nagradu za mušku ulogu dobio Bojan Beribaka za interpretaciju Cvilidrete u predstavi "Cvilidreta".

Kostimografkinja "Cvilidrete" Marita Ćopo također je predstavi donijela nagradu za najbolju kostimografiju, a nagradu za scenografiju dobili su Zdenko Bašić i Neven Mihić za balet "Snježna kraljica".

Voditelji dodijele 33. Nagrada hrvatskog glumišta bili su glumci Sandra Lončarić, Ana Begić Tahiri, Duško Modrinić, Antonija Stanišić Šperanda, Damir Lončar, Ivan Simon i Davor Svedružić.