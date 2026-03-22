U 'Igru chefova' stiže ovisnik o adrenalinu Ivan: 'Cilj nije uvijek biti najbolji, nego biti stvaran'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

Ovaj mladi avanturist ističe se po tome što svojim životnim navikama pomiče granice, ali jednako snažno njeguje i mirnije, introspektivne trenutke...

RTL-ov nadolazeći kulinarski show 'Igra chefova' donosi uzbudljivo natjecanje prepuno talenata, različitih generacija i kulinarskih stilova, a jedan od kandidata je i Ivan Laci Juhas koji pred mentore stiže kako bi ih oduševio ne savršenstvom već autentičnošću.

Ovaj mladi avanturist ističe se po tome što svojim životnim navikama pomiče granice, ali jednako snažno njeguje i mirnije, introspektivne trenutke. Njegov svijet naizgled je pun kontrasta, no upravo ti kontrasti definiraju njegovu osobnost.

Osim parkoura, strasti koja ga prati godinama, aktivno se bavi cliff divingom i windsurfingom, sportovima koji traže disciplinu, fokus i kontrolu tijela. „Vjerujem da sam oduvijek imao fizičke i mentalne predispozicije za adrenalinske sportove. Tako da se ponekad osjećam kao da su ti sportovi pronašli mene, a ne ja njih“, kaže.

No iza te snažne, energične vanjštine skriva se i druga strana, ona smirena, meditativna i duboko kreativna. „Kao kontra-uteg tim aktivnostima, volim se smiriti uređujući bonsai drvca, čitajući ili pišući. Čini mi se da je sljedeće na rasporedu dovršiti knjigu koju pišem proteklih sedam godina - napokon se bliži kraju i ta tortura“, otkriva kroz smijeh.

Za njega je kuhanje mješavina preciznosti i slobode. „Perfekcionist sam do trenutka kada više ne ide. Onda postajem improvizator“, iskreno priznaje.

U kuhinji želi biti autentičan, baš kao i u životu. „Cilj nije uvijek biti najbolji, nego biti stvaran. Ljudi previše glume savršenstvo. Volio bih se prisjetiti da najveću snagu pronađemo onda kada se prihvaćamo u potpunosti“, poručuje kao lekciju koju želi ponijeti iz showa.

Najvažniji okus njegova djetinjstva? Ivan bez razmišljanja kaže - jota. „To je jelo koje kao dijete nisam mogao smisliti, a sad mi je sigurno najdraže!“

Autentičan, energičan, neustrašiv i nesputan pravilima — kandidat čiji će spoj adrenalina i introspekcije sigurno ostaviti trag u kuhinji ‘Igre chefova’. Publika može očekivati neočekivano, a mentori kandidata koji će im istovremeno biti izazov i osvježenje.

'Igra chefova' - uskoro na RTL-u i platformi Voyo!

NOVI SHOW Upoznajte mentore showa 'Igra chefova': Pogledajte tko su oni
Upoznajte mentore showa 'Igra chefova': Pogledajte tko su oni

FOTO Prvi dan proljeća izmamio je poznata lica na špicu: Evo tko je prošetao centrom Zagreba
POGLEDAJTE

FOTO Prvi dan proljeća izmamio je poznata lica na špicu: Evo tko je prošetao centrom Zagreba

Političari, liječnici, pjevači... Svi oni su subotnje jutro iskoristili za šetnju po centru našeg glavnog grada. Budući da se danas obilježava Dan narcisa koji upozorava na važnost prevencije raka dojke, mnogi su se uključili u humanitarnu akciju i kupnjom cvijeća sudjelovali u ovoj inicijativi.
FOTO Šime joj nije dovoljan? Maja Šuput u društvu s čak tri 'Gospodina Savršena'
SAMO SAVRŠENSTVO

FOTO Šime joj nije dovoljan? Maja Šuput u društvu s čak tri 'Gospodina Savršena'

U petak navečer Maja je sa bivšim 'Gospodinom Savršenim' Šimom Elezom bila na dodjeli nagrada Večernjakova ruža, a tamo su sreli i aktualne 'Savršene'
FOTO Sva lica Vlatke Pokos: Evo kako se mijenjala kroz godine
DANAS SLAVI 56. ROĐENDAN

FOTO Sva lica Vlatke Pokos: Evo kako se mijenjala kroz godine

Pjevačica Vlatka Pokos danas slavi 56. rođendan. Iako već nekoliko godina ne živi u Hrvatskoj, pohvalila se kako je nedavno završila tečaj za turističkog vodiča te će se specijalizirati za određene regije, a posebice za Dalmaciju. Osim što se bacila u turizam, nastavila je i s glazbenom karijerom.

