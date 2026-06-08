U Kinu SC počinje Animafest

Svečanim otvorenjem u Kinu SC večeras u 20 sati počinje 36. Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb 2026, najznačajniji hrvatski filmski festival i jedan od tri vodeća festivala animacije u svijetu. Animafest će ove godine u Zagreb privući 300 inozemnih gostiju, prikazati isto toliko filmova te u kina i na druge lokacije privući tisuće gledatelja i posjetitelja.

Na svečano otvorenje Animafesta 2026 svoj su dolazak, uz festivalske goste, najavili predstavnici Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Hrvatskog audiovizualnog centra, veleposlanstava više država, Međunarodne asocijacije animiranog filma ASIFA-e i drugi uvaženi gosti. Nagradu za životno djelo preuzet će legendarna britanska animatorica Joanna Quinn, a Nagradu za najbolju školu animacije, u ime programa RE:ANIMA triju škola iz Portugala, Belgije i Finske, Paulo Viveiros, pročelnik Odsjeka za animaciju Sveučilišta Lusófona i voditelj magistarskog studija RE:ANIMA, te Shauni De Gussem, članica Akademskog odbora RE:ANIMA i predavačica na Školi umjetnosti LUCA. Dodijelit će se i Nagrada za izniman doprinos proučavanju animiranog filma američkom novinaru, kritičaru i povjesničaru animacije Amidu Amidiju.

Joanna Quinn | Foto: PROMO

Ceremonija otvorenja namijenjena je protokolarnim gostima, ali mnogobrojni festivalski sadržaji već su dostupni javnosti. Sinoć je održana open-air projekcija najstarijeg sačuvanog dugometražnog animiranog filma Pustolovine princa Ahmeda u dvorištu ALU-a, a jedna takva danas će, u sklopu programa Animafest u Vašem kvartu, biti priređena u Centru Knap (na obližnjem Moslavačkom trgu) sa serijom filmova za uzrast 4+ Koyaa i nestašni predmeti o omiljenom slovenskom nespretnjakoviću. Isti program protekle je subote gostovao i u Centru mladih Ribnjak.

Amid Amidi | Foto: PROMO

Iako su službena otvorenja na rasporedu kasnije u tjednu, sve Animafestove izložbe od jutros se već mogu razgledati u Galeriji Kranjčar ("Umjetnost Joanne Quinn" jedinstven je uvid u bogat opus ekspresivne animacije dobitnice Nagrade za životno djelo, prožet istančanim osjećajem za satiru i virtuoznim crtačkim rukopisom; svakoga dana od 11 do 19 sati na adresi Kaptol 26), Galeriji na katu KIC-a ("Behind the Scenes 8" sudionika Velikog natjecanja kratkometražnog filma predstavlja skice, slike, crteže, grafike, kolaže, scenografije, modele, makete, studije, instalacije, multimedije i knjige snimanja iz kojih su nastali ovogodišnji filmovi najprestižnijeg Animafestovog natjecanja; svakoga dana od 11 do 22 sata na adresi Preradovićeva 5) i Galeriji Šira ("Behind the Scenes 8" sudionika Natjecanja studentskog filma; pon.-pet. od 10 do 16 i 18 do 20 sati, sub. 11 do 16 sati, na adresi Preradovićeva 13). Posebnu pozornost svakako će izazvati "igriva" izložba videoigara u sklopu 1. Animation x Gamedev Laba Zagreb: pet igara, među kojima i dvije hrvatske, koje se nadmeću za novu Nagradu za najbolju umjetničku direkciju videoigre (Goki's Dream, Studio Schlamassel; Time Flies, Playables; Numbra, Hamahiru-DigiPen Bilbao; All Living Things, MOXO; The Dunkers, 5 rusa) posjetitelji mogu zaigrati od četvrtka 11. 6. do subote 13. 6., od 11 do 19 sati u Studio-galeriji Klet (Ilica 73). Ulaz na sve Animafestove izložbene programe je slobodan.

Posebnu pozornost svakako će izazvati "igriva" izložba videoigara u sklopu 1. Animation x Gamedev Laba Zagreb: pet igara, među kojima i dvije hrvatske, koje se nadmeću za novu Nagradu za najbolju umjetničku direkciju videoigre (Goki's Dream, Studio Schlamassel; Time Flies, Playables; Numbra, Hamahiru-DigiPen Bilbao; All Living Things, MOXO; The Dunkers, 5 rusa) posjetitelji mogu zaigrati od četvrtka 11. 6. do subote 13. 6., od 11 do 19 sati u Studio-galeriji Klet (Ilica 73). Ulaz na sve Animafestove izložbene programe je slobodan.

Foto: PROMO

Današnji filmski program u sklopu svečanog otvorenja uključuje i Veliko natjecanje kratkometražnog filma 1. Prikazuju se: Oscarom nagrađeni kanadski lutka-film Djevojka s bisernim suzama Chrisa Lavisa i Macieka Szczerbowskog; svjetska premijera humorističnog lutka-filma Molim te Anne Mantzaris u kojem glas daje i Stellan Skarsgård, a koji cilja suvremenu otuđenost; meditativna biografija vijetnamske školjkarice Djevojka od vode Sandre Desmazières impresionističkog kolorita, ovjenčana francuskom nacionalnom nagradom César i prikazana u Cannesu; vizualno impresivna 3D ekološka parabola i ironijski komentar na "osobni rast i razvoj" Zacharyja (Zaka) Margolisa Kako se hoda; ambijentom weimarski varijetetski, a porukom inkluzivni i društvenokritički film Karla i njezine noge Christopha Büttnera; novi vizualno intenzivni rad kolumbijsko-francuskog autora Nieta Um nadahnut stvaralaštvom Daichija Morija. S autorima filmova nakon projekcije razgovarat će Kata Gugić. Projekcija Velikog natjecanja kratkometražnog filma 1 za sve Animafestove posjetitelje na rasporedu je u četvrtak 11. 6. u 18 sati u Kinu Kinoteka.

Cijeloga ponedjeljka publika svih uzrasta i ukusa upravo u Kinu Kinoteka može uživati u filmskim programima Animafesta 2026. U 9.30 Natjecanje filmova za djecu (uzrast 3-6 godina) popraćeno je razgovorima s autorima Adriánom Jafféom (Prvi let) te Vjekoslavom Živkovićem i i Daveyjem Mooreom (Sjemenka) koje vodi Višnja Pentić, a mogu se vidjeti i novi nastavak omiljenog japanskog serijala Konigiri-kun (Dobar tek!, r. Mari Miyazawa), Neželjeno jaje (r. Elena Walf) iz njemačke serije Lenina farma, kao i niz drugih nježnih slika, ritmova prirode i malih otkrića. Svaki segment Natjecanja za djecu i ove je godine kreiran s mišlju o tome što može dirnuti dijete određene dobi, što potiče dječja razmišljanja, osjećaje i pitanja. Umjetnički animirani filmovi otvaraju djeci prostor da gledaju drugačije: sporije, koncentriranije i otvorenije za detalje.

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Ponedjeljak se u Kinoteci nastavlja u 16 sati prvim dijelom programa "Slovenija u fokusu" pod nazivom "Od lutke do lutke" kojim se stječe uvid u animacijsku povijest susjedne nam države, obilježenu ponajprije sjajnim lutkarskim radovima Saše Dobrile, Dušana Kastelica, Leona Vidmara i Špele Čadež, ali i crtežima Mikija Mustera, Črta Škodlara, Konija Steinbachera i Grege Mastnaka. Gostuju Vidmar (Oproštaj) i Čadež (Boles) s kojima razgovara Nino Kovačić.

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U 18 sati Veliko natjecanje kratkometražnog filma 4 u Kinoteci okuplja: osobnu priču Priredba Ane Horvat o susretu djevojčice s pervertitom u vremenu poznog socijalizma; koloristički izraziti, klasično lijepi brazilski film Kako se rađa rijeka Lume Flôres o identitetskom sazrijevanju; novi

horor Animafestova pobjednika iz 2021. Joea Hsieha Bogomoljka; referencama bogati, društvenokritički rad Kao u bajci Kirila Hačaturova (pobjednika Animafesta u studentskoj konkurenciji 2020.) o povratku mlade Ruskinje u rodni grad; žarki, dinamični, metamorfni i sjajno ozvučeni film Jenny Jokele Slon u kući o stanarima jedne stambene zgrade; razigrano karikaturalne Kozmonaute Lea Černica o orgijastičkom svemirskom krstarenju.

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U 20 sati prvi dan Animafesta 2026 u Kinoteci završava kineskim Svjetlom u hladnoj noći (r. Xu Zao) iz Velikog natjecanja dugometražnog filma: tehnički hibridnim SF (meta)filmom o usamljenom domaru filmskoga studija u propadanju, koji utjehu pronalazi u diznificiranoj virtualnoj stvarnosti. Obilježen naglašenim kontrastom između umorne svakodnevice "socijalističke tržišne ekonomije" i zamišljaja, kao i melankoličnosti i duhovitosti, film je izvrsno primljen od kritike na Berlinaleu, a Vassilis Kroustallis nazvao ga je "vizualnom elegijom izgubljenih iluzija".

U Centru za kulturu Novi Zagreb (Trg Narodne zaštite 2) od 11 do 14 te od 17 do 20 sati kontinuirano se od danas do petka prikazuju filmovi programa AFN predstavlja: That's What She Said, Vol. 02. Riječ je o novoj zbirci radova redateljica srednje i istočne Europe koju su sastavili programski direktori festivala članova AFN-a. Zbirka uključuje, primjerice, hvaljeni film Umrla sam u Irpinu Anastazije Falilejeve, koji prikazuje redateljičina osobna iskustva iz bombardirane Ukrajine, te intenzivni i tehnički majstorski izveden poljski lutkarski film Takva se čuda događaju Barbare Rupik.

Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb održava se u Zagrebu od 8. do 13. lipnja 2026.