U 'Ljubav je na selu' stižu zlatne djevojke! Farmere će zanimati baš sve: godine, želje, obline...

Večeras od 21.25 sati u 'Ljubav je na selu' na rasporedu je nastavak zabavnih aktivnosti koje su farmeri pripremili svojim damama, a neki bi se, sasvim neočekivano, mogli i zaljubiti!

Baranjski šarmer Josip Đ. povest će svoje kandidatkinje na kratki tečaj streličarstva, a meta će biti - njegovo srce. Svaka od njih dat će sve od sebe, a farmer će velikodušno priskočiti u pomoć.

Foto: RTL

'Mislim da je materijal za brak', poručit će jedna od njih.

Dejan svoju Mateu trenutačno ima samo za sebe, a zajednička romantična šetnja jutro nakon prvog poljupca pokazat će kako vide svoj odnos.

I ostali farmeri povjerit će se voditeljici Aniti Martinović i otkriti imaju li već svoje favoritkinje i koji će im biti idući korak.

Foto: RTL

No idilu među damama bi ubrzo mogle pokvariti zlatne djevojke koje odlučno stižu i žele upoznati farmere. Na spojevima naslijepo, pred očima svih ostalih, uslijedit će urnebesni razgovori s brojnim škakljivim pitanjima o godinama, željama, pa i oblinama, a neke će dame malo i lagati.

'Kad sam je vidjela, mislim da mi nije konkurencija', poručit će jedna dama kad ugleda svoju novu suparnicu.

Foto: RTL

Kako će izgledati susreti farmera i zlatnih djevojaka i tko će već na prvu osjetiti kemiju o kojoj nije mogao ni sanjati, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.