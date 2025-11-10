Matea iz 'Savršenog' ponovno u 'lovu' na ljubav: 'Poželio sam je poljubiti čim sam je vidio...'

Matea Laštro ponovno je pred kamerama i ponovno traži ljubav. Šibenčanka, koju su gledatelji upoznali u trećoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', tada nije pronašla ono što je tražila, ali nije izgubila vjeru u ljubav. Sada je odlučila okušati sreću u 'Ljubav je na selu', a već pri prvom susretu s najmlađim farmerom sezone, Dejanom, uspjela je privući njegovu pažnju.

Početak Dejanove avanture u showu bio je neočekivan. Djevojke koje su mu pisale nisu se pojavile na upoznavanju, pa je farmer već pomislio da će ostati sam. No, umjesto praznog stola, dočekala ga je Matea, jedina kandidatkinja koja je stigla. Dejan nije skrivao uzbuđenje.

- Vidio sam crni minić. Zgodnu curu - priznao je Dejan uz osmijeh, dodajući da ga je obuzela trema.

- Poželio sam je poljubiti odmah čim sam je vidio, ali ne može odmah. Moramo se prvo upoznati - dodao je Dejan iskreno, na što ni Matea nije ostala ravnodušna.

- Ima jako lijepe, krupne oči, a krupne oči me uvijek privlače - komentirala je Matea, te priznala da je situacija bez konkurencije olakšala njen zadatak.

- Lijep je osjećaj kad nemaš konkurenciju. Jednostavnije je doći do cilja zbog kojeg sam i došla - naglasila je Matea.

Foto: RTL

Ubrzo su otkrili i da dijele iste životne ciljeve. Matea je iskreno rekla da sanja o obitelji i djeci, dok je Dejan potvrdio kako mašta o mirnom obiteljskom životu. Također, Matea se prisjetila i svog ranijeg iskustva u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog', gdje je natjecanje završilo prerano.

Toni Šćulac eliminirao ju je u četvrtoj epizodi zbog nedostatka kemije. Tada se Matea još oporavljala od bivše veze, što je dodatno otežavalo njen put u showu, a prisutni su bili i manji sukobi s ostalim kandidatkinjama.

Foto: MAJA BOTA