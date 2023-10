U Londonu se priprema mjuzikl po uzoru na 'Live Aid' kojeg je tada pratilo 1,5 milijardi ljudi

Live Aid, transatlantski koncert koji je prije 40 godina prikupio milijune za pomoć gladnima u Etiopiji, postaje kazališni mjuzikl koji će imati premijeru u londonskom kazalištu The Old Vic iduće godine, objavilo je u ponedjeljak to kazalište.

Live Aid, koji su prije gotovo četiri desetljeća organizirali Bob Geldof i Midge Ure, pratilo je gotovo 1,5 milijardi ljudi.

- Ako mjuzikl potakne samo jednog čovjeka da pozitivno utječe na druge, tada će ovo biti dobar posao - rekao je Geldof, stoji u priopćenju objavljenom na internetskoj stranici kazalištu.

Rekao je da je pratio kako napreduje produkcija.

- Radujem se gledati ga... bolje da ne bude sranje! - rekao je.

'Just For One Day', koji je napisao John O’Farrell, a režirao Luke Sheppard, prikazivat će se od 26. siječnja do 30. ožujka 2024.

Kazalište je objavilo da je produkcija dobila dozvolu Band Aid Charitable Trusta koji će dobiti 10 posto od prodaje ulaznica.

- Za one koji su živjeli u '80-ima, siguran sam da je subota 13. srpnja 1985. jedan od onih dana koji je zauvijek ostao u njihovu sjećanju - rekao je umjetnički direktor The Old Vica Matthew Warchus.

- Svi se sjećamo gdje smo gledali Live Aid, s kime smo ga gledali, i čisto oduševljenje onime što smo vidjeli - dodaje.

U showu će biti izvedene pjesme Boba Dylana, Davida Bowiea, Paula McCartneyja, Eltona Johna, Queen i drugih koji su nastupili na koncertu koji je održan istodobno na londonskom stadionu Wembley i stadionu John F. Kennedy u Philadelphiji.

Organiziran je godinu dana nakon što su Geldof i Ure snimili sa skupinom pop zvijezda Band Aid single 'Do They Know It’s Christmas?' kako bi prikupili novac za gladne u Etiopiji.