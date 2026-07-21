U Metkoviću kreće 'Nera Etwa festival': Evo tko sve nastupa!

Metković će i ovog ljeta biti nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje dobre glazbe, craft piva i vrhunske hrane. NERA ETWA 4.0 Craft Beer & Music Festival, powered by Brewville i Grad Metković, vraća se 24. i 25. srpnja 2026. u Gradski park s do sada najbogatijim glazbenim, pivskim i gastronomskim programom. Festival koji je u samo nekoliko godina izrastao u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih događaja juga Hrvatske ponovno spaja ono najbolje što regionalna rock scena, craft pivarstvo i moderna gastronomija mogu ponuditi. Tijekom dva festivalska dana od 18 sati do 3 sata ujutro, posjetitelje očekuje više od 18 sati glazbenog programa, više od 20 vrsta craft piva, vrhunski street food, autorski kokteli i jedinstvena festivalska atmosfera – uz potpuno besplatan ulaz.

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Petak u znaku Novog vala, sarajevske rock škole i S.A.R.S.-a - Prvu festivalsku večer otvaraju Matori – Tribute to Azra, donoseći bezvremenske pjesme Johnnyja Štulića i jednog od najutjecajnijih bendova domaće rock scene. Nakon njih na pozornicu stiže S.A.R.S., jedan od najpopularnijih regionalnih bendova čiji su hitovi poput Lutka, Buđav lebac i Perspektiva postali nezaobilazan dio festivalske atmosfere diljem regije. Za veliko finale prve večeri pobrinut će se Tajna Veza, jedinstveni tribute spektakl koji na jednoj pozornici spaja najveće hitove Bijelog dugmeta i Indexa, bendova koji su obilježili povijest sarajevske rock škole. Za nastavak odlične atmosfere do kasno u noć zadužen je DJ Dirka.

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Subota donosi Letu Štuke i najveće hitove Gunsa - Drugi festivalski dan otvaraju Letu Štuke, jedan od najcjenjenijih rock bendova regije i posljednji veliki predstavnici sarajevske rock škole, čije pjesme poput Mjesto za dvoje, Minimalizam i Tesla već godinama osvajaju publiku. Nakon njih slijedi pravi rock spektakl uz JAILBREAK – The Ultimate Guns N' Roses Experience, jedan od najcjenjenijih Guns N' Roses tribute bendova u Europi, koji vjerno prenosi energiju i zvuk legendarnog američkog rock sastava. Za završetak festivala pobrinut će se DJ Lovre.

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Više od glazbe – craft pivo, street food i kokteli - NERA ETWA već je odavno mnogo više od glazbenog festivala. Gradski park tijekom dva dana postaje mjesto susreta najboljih craft pivara, street food izlagača i cocktail majstora iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Foto: PROMO



Ovogodišnji beer lineup okuplja šest vrhunskih craft pivovara, među kojima je i jedno potpuno novo ime na festivalu. Brewville – Neretva Valley (Metković) – prva craft pivovara u dolini Neretve i organizator festivala, poznata po pivima inspiriranima lokalnim podnebljem i neretvanskom baštinom. Maskeron Brewery (Dubrovnik) – dubrovački brend iza kojeg stoji Niko Čučković, jedan od najcjenjenijih hrvatskih craft pivara, poznat po inovativnim pivima i vrhunskoj kvaliteti. Trojansko pivo (Gabela, BiH) – obiteljska craft pivovara koja već godinama predstavlja hercegovačku craft scenu svojim pitkim i karakterističnim pivima. Cooltura Craft Brewery (Mostar) – po prvi put dolazi na NERA ETWU, donoseći publici svoja prepoznatljiva craft piva i još više raznolikosti u festivalsku pivsku ponudu. OldbridZ Brewery (Mostar) – jedna od najpoznatijih mostarskih craft pivovara koja uspješno razvija craft kulturu Hercegovine kroz raznovrsne pivske stilove. Prva Makarska pivovara (Makarska) – pioniri craft pivarstva na Makarskoj rivijeri, prepoznatljivi po pivima mediteranskog karaktera i vrhunske kvalitete.

Foto: PROMO

Za bogatu street food ponudu pobrinut će se dva nova festivalska imena. Brewville Pub (Metković) donosi sočne burgere, BBQ specijalitete i festivalske zalogaje koji se savršeno sljubljuju s craft pivom. Gajba (Opuzen) priprema moderne street food specijalitete od kvalitetnih domaćih namirnica, uz prepoznatljiv kreativni pristup.

Foto: PROMO

Ljubitelje koktela očekuje posebno atraktivan cocktail program. Hacienda Cocktail Bar već je godinama nezaobilazan dio festivalske scene juga Hrvatske, poznat po autorskim koktelima, vrhunskim destilatima i atraktivnoj barskoj atmosferi. Prvi put na Nera Etwi, Otto Grundmann, finalist MasterChefa Hrvatska, predstavit će se kroz autorsku cocktail kartu koja spaja suvremenu miksologiju, vrhunske destilate i kreativne kombinacije okusa.



Foto: PROMO

Besplatan ulaz za sve posjetitelje - Zahvaljujući generalnom pokrovitelju Gradu Metkoviću, te brojnim sponzorima i prijateljima festivala, ulaz na sve festivalske programe ponovno je potpuno besplatan.