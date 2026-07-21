S.A.R.S., Letu Štuke, vrhunski tribute bendovi, više od 20 craft piva, najbolji street food i cocktail scena čekaju vas 24. i 25. srpnja na 4. Nera Etwa festivalu u Gradskom parku u Metkoviću – uz besplatan ulaz
U Metkoviću kreće 'Nera Etwa festival': Evo tko sve nastupa!
Metković će i ovog ljeta biti nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje dobre glazbe, craft piva i vrhunske hrane. NERA ETWA 4.0 Craft Beer & Music Festival, powered by Brewville i Grad Metković, vraća se 24. i 25. srpnja 2026. u Gradski park s do sada najbogatijim glazbenim, pivskim i gastronomskim programom. Festival koji je u samo nekoliko godina izrastao u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih događaja juga Hrvatske ponovno spaja ono najbolje što regionalna rock scena, craft pivarstvo i moderna gastronomija mogu ponuditi. Tijekom dva festivalska dana od 18 sati do 3 sata ujutro, posjetitelje očekuje više od 18 sati glazbenog programa, više od 20 vrsta craft piva, vrhunski street food, autorski kokteli i jedinstvena festivalska atmosfera – uz potpuno besplatan ulaz.
Petak u znaku Novog vala, sarajevske rock škole i S.A.R.S.-a - Prvu festivalsku večer otvaraju Matori – Tribute to Azra, donoseći bezvremenske pjesme Johnnyja Štulića i jednog od najutjecajnijih bendova domaće rock scene. Nakon njih na pozornicu stiže S.A.R.S., jedan od najpopularnijih regionalnih bendova čiji su hitovi poput Lutka, Buđav lebac i Perspektiva postali nezaobilazan dio festivalske atmosfere diljem regije. Za veliko finale prve večeri pobrinut će se Tajna Veza, jedinstveni tribute spektakl koji na jednoj pozornici spaja najveće hitove Bijelog dugmeta i Indexa, bendova koji su obilježili povijest sarajevske rock škole. Za nastavak odlične atmosfere do kasno u noć zadužen je DJ Dirka.
Subota donosi Letu Štuke i najveće hitove Gunsa - Drugi festivalski dan otvaraju Letu Štuke, jedan od najcjenjenijih rock bendova regije i posljednji veliki predstavnici sarajevske rock škole, čije pjesme poput Mjesto za dvoje, Minimalizam i Tesla već godinama osvajaju publiku. Nakon njih slijedi pravi rock spektakl uz JAILBREAK – The Ultimate Guns N' Roses Experience, jedan od najcjenjenijih Guns N' Roses tribute bendova u Europi, koji vjerno prenosi energiju i zvuk legendarnog američkog rock sastava. Za završetak festivala pobrinut će se DJ Lovre.
Više od glazbe – craft pivo, street food i kokteli - NERA ETWA već je odavno mnogo više od glazbenog festivala. Gradski park tijekom dva dana postaje mjesto susreta najboljih craft pivara, street food izlagača i cocktail majstora iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ovogodišnji beer lineup okuplja šest vrhunskih craft pivovara, među kojima je i jedno potpuno novo ime na festivalu. Brewville – Neretva Valley (Metković) – prva craft pivovara u dolini Neretve i organizator festivala, poznata po pivima inspiriranima lokalnim podnebljem i neretvanskom baštinom. Maskeron Brewery (Dubrovnik) – dubrovački brend iza kojeg stoji Niko Čučković, jedan od najcjenjenijih hrvatskih craft pivara, poznat po inovativnim pivima i vrhunskoj kvaliteti. Trojansko pivo (Gabela, BiH) – obiteljska craft pivovara koja već godinama predstavlja hercegovačku craft scenu svojim pitkim i karakterističnim pivima. Cooltura Craft Brewery (Mostar) – po prvi put dolazi na NERA ETWU, donoseći publici svoja prepoznatljiva craft piva i još više raznolikosti u festivalsku pivsku ponudu. OldbridZ Brewery (Mostar) – jedna od najpoznatijih mostarskih craft pivovara koja uspješno razvija craft kulturu Hercegovine kroz raznovrsne pivske stilove. Prva Makarska pivovara (Makarska) – pioniri craft pivarstva na Makarskoj rivijeri, prepoznatljivi po pivima mediteranskog karaktera i vrhunske kvalitete.
Za bogatu street food ponudu pobrinut će se dva nova festivalska imena. Brewville Pub (Metković) donosi sočne burgere, BBQ specijalitete i festivalske zalogaje koji se savršeno sljubljuju s craft pivom. Gajba (Opuzen) priprema moderne street food specijalitete od kvalitetnih domaćih namirnica, uz prepoznatljiv kreativni pristup.
Ljubitelje koktela očekuje posebno atraktivan cocktail program. Hacienda Cocktail Bar već je godinama nezaobilazan dio festivalske scene juga Hrvatske, poznat po autorskim koktelima, vrhunskim destilatima i atraktivnoj barskoj atmosferi. Prvi put na Nera Etwi, Otto Grundmann, finalist MasterChefa Hrvatska, predstavit će se kroz autorsku cocktail kartu koja spaja suvremenu miksologiju, vrhunske destilate i kreativne kombinacije okusa.
Besplatan ulaz za sve posjetitelje - Zahvaljujući generalnom pokrovitelju Gradu Metkoviću, te brojnim sponzorima i prijateljima festivala, ulaz na sve festivalske programe ponovno je potpuno besplatan.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+