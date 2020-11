'U mom filmu bi mjesta bilo i za Šerbedžiju, ali i za Despota...'

<p>Jedan od autora zbog kojih sam se zakačio na književnost, dakle najviše što može biti. Europska, svjetska vrijednost. Osim toga, kako je važan za ovaj roman zbog suradnje s Vošickim, dugo sam ga nosio u mislima, čitao o njemu, o njegovu životu u Dugoj Rijeci, iščitavao više puta korespondenciju s Vošickim, pa me je Fric trajno okupirao i na taj način.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Rekao je to <strong>Marko Gregur</strong>, koji je s knjigom “Vošicki” ušao među 14 naslova za izbor Nagrade Fric.</p><p>- Vošicki je simbol, njegovo se prezime, kao dio naziva nakladničkog poduzeća, nalazilo na više stotina knjiga, među ostalim i na nekoliko Krležinih, kojemu je prvi 20-ih godina počeo objavljivati sabrana djela. Zamislio sam ovim naslovom vratiti prezime na naslovnicu knjige te ga time i simbolički vratiti u književni život, ovaj put u centar naslovnice, ne na dno, i mislim da to funkcionira - rekao je književnik i dodao kako bi svoje djelo htio vidjeti i u kazalištu.</p><p>- Vošicki, koji je stoički prihvaćao sve udarce, bio je pacifist i pomalo gubitnik, teško da bi bio prikladan za neku današnju uspješnu videoigru pa to preskačem, iako bi mi bilo zanimljivo. Sve ostalo mi je zamislivo. U operi bi, recimo, sjajno zvučao dio kad mu dođu u pretres tiskare, ali odlučio bih se prvenstveno za kazalište i film. Mladog Vošickog mogao bi igrati Ozren Grabarić, a u ulozi starijeg možda Siniša Popović, najsličniji mu je fizički. Svakako bih u toj ekipi našao mjesta za Dragana Despota i Radu Šerbedžiju - rekao je Marko.</p><p>Za dva i pol mjeseca, u siječnju 2021., po četvrti put bit će dodijeljena književna Nagrada Fric za najbolju proznu neprevedenu knjigu premijerno objavljenu u Hrvatskoj u razdoblju 1. 7. 2019. - 30. 6. 2020. Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe. A pobjednik će, osim žiroskopa, osvojiti i vrijednu novčanu nagradu od 75.000 kuna u bruto iznosu.</p><p>- Nisam razmišljao o tome da osvojim nagradu, ali uglavnom bih je investirao, a ne potrošio. U putovanje, školarinu za doktorski studij i knjige. Reinvesticija bi to bila, zapravo - zaključio je autor.</p><p>Dosadašnji su dobitnici Nagrade Fric Damir Karakaš za roman “Sjećanje šume” (2016/17.), te Jurica Pavičić za roman “Crvena voda” (2017/18.), dok je prošlogodišnji laureat Darko Cvijetić, kojemu je nagradu donio roman “Schindlerov lift”.</p>