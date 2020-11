Marina Vujčić: Ako osvojim Frica moći ću se posvetiti pisanju...

Za dva i pol mjeseca, u siječnju 2021., po četvrti put bit će dodijeljena književna Nagrada Fric za najbolju proznu neprevedenu knjigu premijerno objavljenu u Hrvatskoj u razdoblju 1. 7. 2019. - 30. 6. 2020.

<p>Dobijem li nagradu, utrošit ću je na život. Na egzistenciju. Jedine prilike za pisce da neko vrijeme žive od svoga pisanja upravo su te financijski književne nagrade - jer pisci nemaju pravo na profesiju. Bilo kome od nas Nagrada Fric bila bi prilika za 'dopust' od stvarnog svijeta u kojemu se moramo boriti za preživljavanje. To znači i prilika za pisanje u uvjetima dostojnim čovjeka koji piše. Rekla je to <strong>Marina Vujčić</strong>, koja je s romanom "Pedeset cigareta za Elenu" ušla među 14 naslova za izbor Nagrade Fric.</p><p>- Mnogi su već komentirali kako je ovaj roman dobar predložak za film, iako sam ja sama malo suzdržana oko toga. S mojim junacima uvijek postoji taj 'tehnički' problem da se priča događa u njihovoj glavi, da se radi o usamljenicima s kojima izostaju prilike za dijalog. No u ovom romanu ipak ima življe interakcije među likovima i dosta dijaloga, a i pitanje slučajnosti koje glavnog junaka Olivera Radmana dovodi na put drugim likovima moglo bi biti zanimljiv scenaristički izazov - rekla je književnica i dodala kako je imala problema s izborom naslova.</p><p>- Jako sam zadovoljna naslovom romana. U radnoj verziji imala sam drugi, za koji sam znala da nije onaj pravi, i još neke alternativne naslove, o kojima sam pregovarala s urednikom Seidom Serdarevićem. Roman je već bio završen, a ni s jednim potencijalnim naslovom ni on ni ja još nismo bili zadovoljni. Onda je Seid predložio 'Pedeset cigareta za Elenu' i odmah sam znala da je to - to. Mislim da savršeno pogađa sadržaj - otkrila je spisateljica.</p><p>- Krleža je bard čija nas ostavština sve pomalo posramljuje, pogotovo ako uzmemo u obzir koliko se danas malo čita. Ponekad se osjećam kao da su mnogi od nas koji pišemo samo njegovi loši učenici. Trebalo bi se češće prisjetiti njegove rečenice: 'I što to znači čitati i pisati, kada pišemo već sigurno dulje od pedeset hiljada godina, a svakih stotinu godina rodi se po jedan čovjek koji umije doista pisati, a njega ne čita nitko!' - rekla je Marina.</p><p>Žiri čine, što je posebnost i dio identiteta ove nagrade, kompetentni stručnjaci koji su ostvarili vrhunske rezultate u svojim disciplinama. Poimence: <strong>Biljana Romić</strong> (predsjednica), <strong>Vesna Degoricija</strong>, <strong>Jagna Pogačnik, Vlado Martek, Hrvoje Klasić </strong>i<strong> Igor Vikić.</strong> Više od 50 naslova žiri je selektirao u dva kruga, a u uži izbor će ući njih šest.</p>