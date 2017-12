U novom Big Brotheru neće nedostajati seksa ni silikona

Marija Prekodravac će se 'skidati' pred kamerama

Bivša natjecateljica realityja 'Farma' u kojem je ostala zapamćena po tučnjavi s Anamarijom Džambazov (30) bila je na audiciji za novu sezonu Big Brothera. Ako pobjedi, novac od nagrade želi uložiti u otvaranje fetiš tamnice.

Trenutno radi kao konobarica u kvartovskom kafiću, a posao ju je, kaže, odveo u pakao ovisnosti. Sve je počelo kada joj je jedan od stalnih gosti ostavio 'crtu' kokaina.

- Nisam više bila nasmiješena djevojka, shvatila sam da gubim emocije i zapravo postajem robot - rekla je Marija.

Prekodravac u slobodno vrijeme odlazi na 'fetiš partije' jer se voli odijevati u lateks i domina stil.

- Jednostavno uživam u svojem tijelu - pojasnila je Zagrepčanka. Dodaje da do sada nije imala lezbijskog iskustva, no ne želi isključiti tu opciju u budućnosti. Tvrdi kako je u realityju “Big Brother” spremna ići do kraja. Očekuje u showu dobru zabavu, druženja, svađe, opijanja i barem malo spavanja u samu zoru.

Roditelji je podržavaju u svemu, samo su je molili da se ne tuče. No njeni prijatelji, otkriva, navijaju da dođe do problema.

Saša Muhek iz drugog pokušaja

Bivši zaručnik Marine Raguž (29) koja je sudjelovala u prethodnoj sezoni 'Big Brothera' drugi se put zaredom prijavio u show. Muheka je Marina prevarila ispred kamera s Romanom Obilinovićem Žoržom.

Nakon što je izašla iz Kuće, uslijedila je velika svađa, no par se kasnije pomirio i ostao u dobrim odnosima, a vrijeme skupa najradije provode vježbajući u teretani.

Muhek trenutno ljubi plavušu koja izgledom podsjeća na Raguž, studenticu informatike Nikolinu Slamar (22).

Njegova bivša zaručnica je nastavila romansu sa pobjednikom showa, Žoržom, no tijekom jedne njihove 'pauze', poželjela se vratiti Muheku. No manekenka se ipak vratila Romanu u zagrljaj.

Perica Čabraja 'neće podizati ručnu'

Mlađahni bivši nogometaš tvrdio je, za vrijeme Marininog boravka u Big Brotheru, da je s njom razmjenjivao vruće poruke dok je bila zaručena za Muheka. Perici je slala i golišave fotografije. On nam je lani rekao da je s Raguž ljubovao godinu dana, a prvi put su se našli u stanu u kojem je Marina živjela sa Sašom dok je on bio na poslovnom putu. Kasnije bi se sastajali u wellness centrima i hotelima.

Perica je također bio na audiciji za 'Big Brother'. Ako uđe u reality, obećava da seksa u Kući neće nedostajati.

Neće mi smetati kamere. Neću podizati ručnu - kaže Perica. Uvjeren je da će napraviti eksces prvog dana u Kući.

- Neću se tući i pljuvati, ali ako me netko bude pitao o Marini, sve ću ispričati - kaže Perica. Dodaje da se s njom više ne čuje.

Ana Kovačec se želi 'malo eksponirati'

Bivša zagrebačka hostesa Ana Kovačec (24) bila je na audiciji za Big Brother, koji bi trebao započeti s emitiranjem uskoro. Ana kaže da bi se htjela ‘malo eksponirati’, zbog čega se prijavila u reality show.

- Živim u Gajnicama sa psom. Dečka imam, pa nemam, kako zapuše - kaže Ana.

Ima, kako kaže, četiri godine staža rada u kasinima, a s dečkom je vodila i kafić na Trešnjevci. Bila je i hostesa, kako kaže, ‘tu i tamo’, ali odustala je od tog posla jer su joj davali 150 kuna po gaži.

Dodaje da joj dečko pak ne dopušta hostesirati za tu svotu. Voli ulagati u svoj izgled pa je dosad povećala grudi i napumpala usne.

- Sama sam financirala estetske zahvate, a nešto i moj dečko - pohvalila se Zagrepčanka.