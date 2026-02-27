U ožujku je u HNK naglasak na hrvatskom repertoaru...

Ožujak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu donosi snažan fokus na hrvatski repertoar - spoj kanonskih tekstova, suvremenih dramskih glasova i opernih naslova koji potvrđuju umjetničku snagu ansambla i produkcije, već prepoznatu relevantnim nagradama i strukovnim priznanjima.

U dramskom programu Krležine "Zastave", u adaptaciji i režiji Ivana Planinića, otvaraju intimno i političko sazrijevanje Kamila Emeričkog te portret generacije nad čijim se životima prelomila povijest. U ansamblu su, među ostalima, Livio Badurina, Nina Violić, Jadranka Đokić, Goran Grgić i Marin Klišmanić.

Suvremeni dramski glas snažno odjekuje u predstavi "Nestajanje" Tomislava Zajeca, u režiji Dore Ruždjak Podolski - potresnoj studiji obitelji koja otvara teme prešućivanja, nasilja i odgovornosti. Tekst je nagrađen na 35. Marulićevim danima, dok je Marin Klišmanić za ulogu Marka dobio nagradu "Mila Dimitrijević".

Na repertoaru su i "Budi uvijek kao zmaj" Espija Tomičića u režiji Olje Lozice u HNK2 te dramatizacija romana "Ciganin, ali najljepši", čija su glumačka ostvarenja Nine Violić i Filipa Vidovića također nagrađena priznanjem "Mila Dimitrijević". Posebno mjesto imaju "Drvene ptice" Lidije Deduš, koprodukcija HNK u Varaždinu i HNK u Zagrebu. Tekst je nagrađen za najbolji suvremeni dramski tekst, a predstava je osvojila Nagradu hrvatskoga glumišta za najbolju predstavu u cjelini i nagradu za režiju. Predstava igra u HNK2.

Operni program donosi Paraćevu "Juditu", u režiji Snježane Banović i pod ravnanjem Davora Kelića - naslov koji kontinuirano živi na repertoaru, a Ivica Čikeš za ulogu Oloferna osvojio je Nagradu "Vladimir Ruždjak". Izvodi se u HNK2 i Gotovčev "Stanac", operni scherzo prema Držiću, pod ravnanjem Josipa Šege i u režiji Hrvoja Korbara.

Ožujski program tako oblikuje atraktivan presjek hrvatske drame i opere, repertoar koji ne samo da predstavlja, nego i aktivno oblikuje suvremeni hrvatski kazališni prostor.