Obavijesti

Show

Komentari 1
BOGAT PROGRAM

U ožujku je u HNK naglasak na hrvatskom repertoaru...

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 1 min
U ožujku je u HNK naglasak na hrvatskom repertoaru...
4

Ožujski program tako oblikuje atraktivan presjek hrvatske drame i opere, repertoar koji ne samo da predstavlja, nego i aktivno oblikuje suvremeni hrvatski kazališni prostor

Admiral

Ožujak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu donosi snažan fokus na hrvatski repertoar - spoj kanonskih tekstova, suvremenih dramskih glasova i opernih naslova koji potvrđuju umjetničku snagu ansambla i produkcije, već prepoznatu relevantnim nagradama i strukovnim priznanjima.

U dramskom programu Krležine "Zastave", u adaptaciji i režiji Ivana Planinića, otvaraju intimno i političko sazrijevanje Kamila Emeričkog te portret generacije nad čijim se životima prelomila povijest. U ansamblu su, među ostalima, Livio Badurina, Nina Violić, Jadranka Đokić, Goran Grgić i Marin Klišmanić.

Suvremeni dramski glas snažno odjekuje u predstavi "Nestajanje" Tomislava Zajeca, u režiji Dore Ruždjak Podolski - potresnoj studiji obitelji koja otvara teme prešućivanja, nasilja i odgovornosti. Tekst je nagrađen na 35. Marulićevim danima, dok je Marin Klišmanić za ulogu Marka dobio nagradu "Mila Dimitrijević".

Na repertoaru su i "Budi uvijek kao zmaj" Espija Tomičića u režiji Olje Lozice u HNK2 te dramatizacija romana "Ciganin, ali najljepši", čija su glumačka ostvarenja Nine Violić i Filipa Vidovića također nagrađena priznanjem "Mila Dimitrijević". Posebno mjesto imaju "Drvene ptice" Lidije Deduš, koprodukcija HNK u Varaždinu i HNK u Zagrebu. Tekst je nagrađen za najbolji suvremeni dramski tekst, a predstava je osvojila Nagradu hrvatskoga glumišta za najbolju predstavu u cjelini i nagradu za režiju. Predstava igra u HNK2.

Operni program donosi Paraćevu "Juditu", u režiji Snježane Banović i pod ravnanjem Davora Kelića - naslov koji kontinuirano živi na repertoaru, a Ivica Čikeš za ulogu Oloferna osvojio je Nagradu "Vladimir Ruždjak". Izvodi se u HNK2 i Gotovčev "Stanac", operni scherzo prema Držiću, pod ravnanjem Josipa Šege i u režiji Hrvoja Korbara.

Ožujski program tako oblikuje atraktivan presjek hrvatske drame i opere, repertoar koji ne samo da predstavlja, nego i aktivno oblikuje suvremeni hrvatski kazališni prostor. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

Doznajte što vas očekuje ovog petka 27. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...
FOTO Šime Elez objavio fotke iz Pariza: Evo kako je u gradu ljubavi uživao s Majom Šuput
ROMANTIČNI ODMOR

FOTO Šime Elez objavio fotke iz Pariza: Evo kako je u gradu ljubavi uživao s Majom Šuput

Nakon što se vratio s još jednog romantičnog putovanja na kojem je bio s pjevačicom Majom Šuput, Šime je na Instagramu objavio niz fotografija i videa iz Pariza.
Neispravni vokalist: Mile Kekin objavio pjesmu za one koji ne žele šutjeti dok svijet gori
NOVA PJESMA

Neispravni vokalist: Mile Kekin objavio pjesmu za one koji ne žele šutjeti dok svijet gori

'Neispravni vokalist' istovremeno funkcionira kao društveni komentar i ljubavna pjesma, singalong onima koji ne žele šutjeti kad svijet gori, ali se nadaju da ih netko ipak voli zbog toga, a ne unatoč tome

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026