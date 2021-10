Nakon borbe s karcinom kože preminuo je Rossano Rubicondi (49), talijanski glumac i model koji je u javnosti poznatiji kao bivši suprug Ivane Trump (72). Ivani je ovo drugi bivši suprug koji je preminuo. Talijanski poduzetnik Riccardo Mazzucchelli preminuo je 2017. godine u dobi od 74 godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vijest o njegovoj smrti otkrila je televizijska voditeljica Simona Ventura na svom Twitteru.

- Rossano, hvala ti za putovanje koje smo prošli zajedno, za sva dobra, ali i loša vremena, hvala ti za suze i za smijeh, ali i za sve ono što smo napravili zajedno. Zbogom, počivao u miru! - napisala je Ventura.

Rossano je Ivanin posljednji suprug. Par se upoznao 2002. godine, a šest godina kasnije, kada je njemu bilo 36, a njoj 59 godina, domaćin njihovog vjenčanja je bio njezin bivši suprug Donald i njihova djeca: Donald Jr, Ivanka i Eric. Razveli su se nakon godinu dana.

- Još jednom sam slobodna žena. Imam slobodu raditi što želim, s kim želim i takav si lifestyle mogu priuštiti - kazala je medijima nedugo nakon prekida Ivana.

Nakon razvoda, Rossano nije birao riječi kad je pričao o odnosu sa Trumpovima.

- Ivanu poštujem kao poslovnu ženu i glavu obitelji, no s njezinom djecom se nikada nisam slagao, jer su uvijek bila bezobrazna prema meni. Neprestano sam slušao o tome kako ne znam cijeniti to što imam. Briga me tko si ili tko su ti otac ili majka, no sa mnom se nitko neće tako razgovarati - započeo je Talijan i dodao kako nikada nije živio od njihovog novca.

- Nikada nisam uzeo niti novčić od njihove obitelji. Tim se ljudima sve vrti oko novca. Uopće nemaju srca, oni su smeća. Donald Trump Jr. je idiot i kreten, napišite to velikim slovima. Govorimo o jako glupoj djeci, osim Ivanke. Odvratni su, teški ološ i prije nego progovore o meni, oprat ću im usta sapunom. Oni su sramota za ljudski rod - pričao je tada Rubicondi.

Kasnije se ispričao i s Ivanom je ostao u prijateljskom odnosu. Ona se o njegovoj smrti još uvijek nije oglasila.