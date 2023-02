U Plesu sa zvijezdama okušat će se i Emilija Kokić: 'Shvatila sam da je plesanje slično pjevanju'

Pjevačica Emilija Kokić (54) jedna od kandidatkinja showa 'Ples sa zvijezdama' koji se uskoro vraća na male ekrane. Uoči toga otkrila je kako će biti disciplinirana te da će slušati sve savjete plesnog partnera. Osim toga, za In Magazin dotaknula se hobija, supruga te ostalih dosad nepoznatih detalja iz svoga života.

- Od prvog trenutka sam sama sebi rekla to je autoritet, on će ti biti autoritet, bit ćeš disciplinirana i pokušat ćeš dat svoj maksimum - rekla je Emilija za plesnog partnera.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Priznala je kako još nije svjesna avanture u koju se upustila, i otkrila kako suprug, poznati spiker Miljenko Kokot (56), u nju vjeruje više nego ona sama.

- On se samo nasmijao i rekao, ja mislim da ćeš ti biti tu zadovoljna i sretna i to je njemu dovoljno. Onda sam shvatila da je to slično s pjevanjem koje radim cijeli život, čovjek može pjevati cijeli život kao što može plesat cijeli život - zaključila je pa otkrila kako joj je kuhanje najveća strast.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Obožavam istraživati te svjetske kuhinje i načine na koje se priprema hrana - objasnila je pa ispričala kako je mnogi još pamte po njezinom velikom hitu 'Rock Me Baby', s kojim je pobijedila na Eurosongu.

- Ljudi koji zaborave kako se ja zovem, zovu me Rock me baby i ja im se okrenem. Tako da, svakako je povezano sa mnom od prvog dana tako i danas - rekla je Emilija.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Pjevačica i grupa Riva pobijedili su 1989. godine u švicarskom gradu Lausanneu. Emiliji je taj Eurosong, kako je svojedobno kazala, ostao u najljepšem sjećanju.

- Imala sam samo 20 godina, a da mi je netko rekao da ćemo pobijediti rekla bih mu da nije normalan, što drugo. Inače, to je bilo preveliko iznenađenje i šok za sve nas. Nije da mi nismo vjerovali da to što mi radimo je dobro, međutim kad si tako mlad i nemaš dovoljno iskustva onda misliš da ti treba još tri puta više 'nečega' - priznala je za Story.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

