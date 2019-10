U prvom satu rasprodala 5000 ulaznica za koncert u Areni...

Pjevačica Céline Dion (51) objavila je kako će u sklopu svjetske turneje 'Courage' nastupati i u Zagrebu. 'Koncert za pamćenje' najavljen je za 5. lipnja 2020., i to u dvorani koja može primiti najviše njezinih fanova, Areni Zagreb.

Iako do koncerta ima još osam mjeseci, već prvog dana redovne prodaje krenula je navala za ulaznicama pa je tako u prvom satu prodano više od 5000 ulaznica.

- Interes publike prelazi sva naša očekivanja. Raduje nas ovako dobar odaziv jer je to znak da je publika zaista dugo čekala nastup ove velike glazbene dive - poručio je organizator koncerta.

Celine Dion prodala je gotovo 250 milijuna albuma tijekom 35-godišnje karijere. Dobitnica je pet Grammyja, dvije nagrade Akademije i sedam Američkih glazbenih nagrada.

Inače, fanovi koji žele VIP mjesto u Areni morat će 'iskeširati' i do 7000 kuna. Cijena standardnih ulaznica za tribine kreću se od 445 do 1250 kuna. Kada su u pitanju VIP paketi postoji 'The Diamond Vip' od 6890 kn, koji je najskuplji te nekoliko njih po 2000 ili 5000 kuna...

