Fanovi će 'iskeširati' i do 7000 kuna za VIP mjesto u Areni...

Pjevačica Céline Dion (51) objavila je kako će u sklopu svoje svjetske turneje koja nosi ime 'Courage', nastupati i u Zagrebu. 'Koncert za pamćenje' najavljen je za 5. lipnja 2020. godine, i to u dvorani koja može primiti najviše njenih fanova, Areni Zagreb. U petak, 4. listopada počinje redovna prodaja ulaznica, čija se cijena kreće od 450 do 6890 kuna, koliko iznosi cijena paketa The Diamond Vip Package.

- Iznimno sam ponosan i velika mi je čast biti organizator koncerta Celine Dion u Zagrebu, posebno ako uzmemo u obzir kako se radi o jedinom njezinom koncertu na ovim prostorima. Više od deset godina želio sam dovesti Celine u Hrvatsku i publici priuštiti jedinstveni glazbeni doživljaj koji do sada nije viđen na ovim prostorima i koji će se dugo pamtiti. Moj dosadašnji rad i suradnje s izvođačima poput Bocellija, Bublea, Stewarta, Brightmana i drugih, postale su referenca koja je dovela do preporuka izvođača koji su do sada nastupali u Hrvatskoj i s kojima sam imao priliku surađivati - poručio je direktor Star produkcije Alen Ključe.

Najskuplji paket sadrži jednu ulaznicu u VIP parteru u prva dva reda, dizajnerski portfolio turneje kreiran isključivo za Celine Dion VIP goste, kolekciju poklona, skica, ilustracija, fotografija i uspomena te prigodnu VIP akreditaciju turneje i odgovarajuću vezicu.

Cijena standardnih ulaznica za tribine kreću se od 445 do 1250 kuna, a između su opcije od 565, 645, 755 i 990 kuna. Cijena partera je 1410 kuna, a postoje i opcije 'silver parter' za 1990 kuna i 'gold parter' za 2890 kuna. Cijena VIP partera je 3710 kuna, a ulaznica s dizajnom izvođača penje se na iznos os 3769 kuna. Cijena VIP lože je 4500 kuna. Kada su u pitanju VIP paketi, osim spomenutog paketa od 6890 kn, postoje opcije od 5390 kn (The Ruby Vip Package), 5090 kn (The Emerald Vip Package), 2890 kn (The Sapphire Vip Package) i 2090 kn (The Opal Vip Package).

'Courage world tour' uključivat će više od 100 gradova diljem svijeta, a za produkciju na najvećem svjetskom nivou, uz Star produkciju, zadužen će biti i Concerts West/AEG Presents. Europski dio turneje započeti će 23. svibnja 2020. u Lodzu u Poljskoj, a osim brojnih gradova u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, pjevačica će posjetiti i svoje obožavatelje u Belgiji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Austriji, Francuskoj, Italiji, Finskoj, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, ali i po prvi puta one u Hrvatskoj te na Malti i Cipru.

- Naročito me veseli činjenica što se sve više svjetskih izvođača odlučuje za nastupe u ovom dijelu Europe pa je tako Zagreb postao jedna od destinacija svjetske koncertne rute. Zbog toga pozivam sve zainteresirane da svoje ulaznice za ovaj ekskluzivni glazbeni spektakl osiguraju na vrijeme. Celine Dion svjetska je zvijezda i ime koje desetljećima asocira na izniman glas, odličnu glazbu i hitove koji se ne zaboravljaju. Stoga, ne sumnjam kako će koncert 5. lipnja 2020. u zagrebačkoj Areni zauzeti posebno mjesto u sjećanju svih ljubitelja vrhunske glazbe - dodao je Ključe.

