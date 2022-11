U religioznoj obitelji je odrasla poput 'ptice u kavezu', a onda je snimila prvi film za odrasle

Amerikanka Reagan Foxx (52) danas je jedna od najpopularnijih zvijezda u industriji zabave za odrasle, ali nikada nije mislila da će imati karijeru porno zvijezde.

Foxx je odrasla s izrazito strogim roditeljima te je odgojena kao kršćanka u religioznom kućanstvu, a tvrdi da je u školi bila 'jako sramežljiva i ne baš samouvjerena' te se nije voljela isticati iz mase, piše Daily Star.

- Kao dijete bila sam poput ptice u kavezu - tvrdi Foxx i otkriva da je koristila kuhinjske noževe kako bi raspetljala stare kablove da bi mogla gledati Playboy TV kanal.

Foto: C3396/DPA

Iako nije znala da će završiti u porno industriji Reagan smatra da je ipak bilo znakova da će ići tim putem. U mladosti je jedan njezin 'bivši dečko išao gledati lokalne striptizete'.

- Puno puta sam ga upozorila da ako nastavi da će me jednog dana vidjeti na pozornici i to je i učinio. Ta veza nije dugo trajala - ispričala je.

Foxx je karijeru započela u području bankarstva i poslovanja nekretninama. Nakon osam godina u industriji, umorila se od posla i znala je da mora dodatno povećati svoj prihod.

Reagan je 2011. odlučila snimati golišave videe za svoje klijente web kamerom. Tada je imala 41 godinu i iako je bila vrlo introvertirana osoba, polako je zakoračila i u svijet svinganja sa svojim partnerom.

- Uživala sam u tom životnom stilu, flertu, golotinji na zabavama, otvorenim prijateljstvima i svemu ostalom - rekla je jednom prilikom.

- Znala sam da ću biti za ekranom računala i moći ću raditi stvari koje sam radila i inače u životu. Uz flert, bit ću seksi i neću morati nikoga dirati te ću raditi kada god hoću - obrazložila je svoje razloge što ju je privuklo u taj život.

Foxx je 2016. godine snimila je svoj prvi film za odrasle i sada slovi za jednu od najpopularnijih glumica u MILF kategoriji na internetu.

- Neke godine pred kamerom bile su nevjerojatno sjajne, a druge potpuno sra***. Čini mi se da se i to snimanje kod kuće promijenilo tijekom proteklih godina - rekla je za Fleshbot.

- Danas se čini da je taj svijet postao 'mainstream' i sada možete vidjeti tisuće lijepih studentica na kameri zajedno s tisućama slobodnih tipova. Zaključila sam da mi kamera više ne odgovara i tada sam upoznala upoznala Jodi i Jaya Westa iz producentske kuće Forbidden Fruits te ušla u industriju.

Do sada je glumila u stotinama videa i vrlo je cijenjena u industriji, čak je nominirana za AVN-ovu MILF izvođačicu godine. Uz to, majka je dviju kćeri, koje su joj nevjerojatna podrška u poslu, no to ipak ne znači da njezina porno karijera nije stvarala poteškoće obitelji tijekom godina.

Naime, na početku svoje porno karijere, boravila je u Kaliforniji kada ju je njezino najmlađe dijete, koje je tada išlo u osnovnu školu, nazvalo i pitalo tko je Reagan Foxx. Preostala su joj dva dana snimanja u Kaliforniji i bila je potresena kada je saznala da su je pronašli na stranici za odrasle.

Njezina najstarija kći već je znala da se bavi snimanjem pred kamerom, ali djevojčice ipak još uvijek nisu znale za njezinu porno karijeru. Nažalost, njezino najmlađe dijete postalo je žrtva maltretiranja među vršnjacima zbog majčine karijere, pa je škola morala uskočiti i pobrinuti se za to.

- Samo sam željela umrijeti. Prije osam mjeseci, jedan me čovjek uhodio i poslao je neke fotografije mom tati. Kćer sam morala povući iz škole - rekla je u razgovoru za Adult DVD Talk.

- Pustila sam je da ostane kod kuće nekoliko dana i radi ono što mora. Ali kad dođem kući, u ponedjeljak ujutro, idemo u školu. I to je ono što smo učinili - prepričala je Foxx i dodala da joj je bilo neugodno to rješavati sa školskim savjetnikom, ali je to nešto što je morala učiniti. Rekli su da nikad nisu imali takvu situaciju, ali sve što bi joj se dogodilo, oni bi to riješili.

Srećom, Reginina obitelj je usko povezana i njezine kćeri ne mare što drugi ljudi imaju za reći. Porno zvijezda tvrdi da zna da je odgojila stvarno dobre žene.

