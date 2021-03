Mia Khalifa, Zoo Official, Goth Egg Lee. Ove cure uopće nisu tiktokerice, ali su na toj društvenoj mreži jako popularne. One su, ustvari, porno zvijezde. Na TikToku ih trenutno prati više od 23 milijuna ljudi, a ako ste pomislili da ondje snimaju neke neprimjerene sadržaje, prevarili biste se. Mia na TikToku pleše uz poznate i viralne 'soundove', Zoo se brčka u bazenu s frendicama, a Lee se snima kako šopingira. I svaki takav njihov zabavan TikTok skupi i do 20 milijuna pregleda.

Jedan od najpopularnijih videa koji je Mia snimila na svom profilu je video u kojem pokazuje kako jede azijske specijalitete, miso juhu, spring rolice i wok. Doslovno ne radi ništa drugo osim toga, a video koji traje svega 10-ak sekundi trenutno je jedan od njenih viralnijih videa ikad. I nije došla na TikTok samo zato što joj je zabavno, već zato što je ondje nitko ne osuđuje.

"Nikad prije nisam baš uživala na društvenim mrežama. Mržnja koju sam osjetila na Instagramu je bila grozna. Svi ružni komentari su jako utjecali na mene, iako sam se trudila izgledati hrabro pred svojom publikom", ispričala je Mia svojedobno u intervjuu za Mashable. Kasnije je čak isključila komentare na Instagramu, a onda je pronašla TikTok.

"Čim sam otkrila TikTok, shvatila sam da je to sasvim neki drugi svijet. Ondje mogu bez problema pročitati svaki komentar, bez da se bojim ili ih poželim isključiti. Na TikToku istinski obožavam razgovarati sa svojom publikom, svi ondje su divni i imam osjećaj kao da su mi prijatelji", objašnjava.

Miu trenutno na TikToku prati nešto više od 17 milijuna ljudi, a njezine kolegice, Lee i Zoo, imaju vrlo slična iskustva s ovom društvenom mrežom. Bez osuđivanja i predrasuda, TikTok je društvena mreža gdje su svi dobrodošli. Lee je tako na svom profilu, gdje je prati 2,5 milijuna fanova, otvoreno ispričala kad je prvi put shvatila da je biseksualna, a Zoo svako malo pleše u badiću i nitko joj ne piše da je provokativna i dr*lja, već zabavna i divna. Nju trenutno na TikToku prati više od 3,6 milijuna ljudi.

Jednako tako vjernu i dobronamjernu vojsku fanova imaju i brojni domaći i regionalni youtuberi. Među njima i Mimiermakeup, Uki Q, Sergej Pajić te Barbi Afrika, koji su sada članovi žirija novog JoomBoos Videostar showa. Oni će kandidatima koji uđu u natjecanje dijeliti najbolje TikTok savjete i gurati ih do pobjede. Podrška će im biti i Petra Dimić te Luciano Plazibat, JoomBoosovci koji vode novi Videostar. Prijave na show otvorene su još manje od deset dana, a d 12. ožujka svoje prijave možete slati na; videostar.joomboos.hr. 'Budite što luđi, to je najbolji recept', objašnjavaju JoomBoosovci Petra i Luciano. Prijavite se što prije i uključite u borbu za nagrade vrijedne čak 130.000 kuna. Ispričajte i vi svoju viralnu TikTok priču!

