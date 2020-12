U showu su promijenili životne navike: 'Gubitak kila je osobni trofej, ne mislimo stati na tome'

Od 20 sati na RTL-u kreće finale pete sezone showa 'Život na vagi'. Za pobjedu bore se tri muškarca i jedna žena. Iako im se razlikuju mišljenja o nagradi, svi su se usuglasili da će i nakon showa voditi zdrav život

<p>Uskoro kreće veliko finale pete sezona showa 'Život na vagi'. Za nagradu od 170.000 kuna bori se četvero kandidata koji su upornošću, napornim treninzima i prehranom napravili veliku promjenu u životu. Za pobjedu bore se <strong>Dominik Kračun </strong>(23), <strong>Matej Petrović </strong>(26), <strong>Marica Korolija </strong>(33) te <strong>Ante Miletić </strong>(26). </p><p>Za Maricu mnogi navijaju jer je jedina djevojka koja je ove godine dospjela do finala. Za 24sata rekla je kako uvijek želi biti u vrhu, ali smatra da je Matej otišao dosta dalje od nje. Otkrila je i na što bi potrošila glavnu nagradu, ako bi je osvojila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</strong></p><p>- Nagradu bih potrošila na prozore i fasadu. Sav novac koji zaradim trošim na uređenje kuće trenutno - rekla nam je Marica. Nakon showa i dalje želi biti trenerica jer je taj posao ispunjava, a rekla nam i je i koji su joj daljnji planovi.</p><p>- Završit ću do kraja za instruktora u autoškoli i malo se odmaknuti od privatnog posla - kaže Marica te objašnjava kako će u sve to uklopiti trening: </p><p>- Planiram i dalje 2 puta na dan trenirati uz pridržavanje prehrane od nutricionistkinje Martine jer je to jedina dobra i uspješna formula. </p><p>Marica je u show ušla sa 134,1 kilogramom, a do zadnjeg vaganja prije finala izgubila je ukupno 36,6 kilograma, što je 27,3% tjelesne mase.</p><p>Dominik Kračun je pak u show ušao sa 162,6 kilograma, a iz njega izlazi 49,8 kg lakši. Izgubio je 30,6% tjelesne mase. </p><p>- Važno je samo se skoncentrirati na sebe i svoje pobjede u glavi koje će ti ostati do kraja života. Glavna nagrada je potrošni materijal koji vrlo kratko traje, ali bih ga sigurno potrošio na svoje educiranje i pokretanje posla kojega volim, isto tako bih dio odvojio za svoju nećakinju koja je na 'putu' i s time bih barem malo olakšao sestri i šogoru u počecima zajedničkog života sa djetetom - rekao nam je Dominik. </p><p>Kaže kako se u showu nije borio samo s kilogramima, već i s voljom i motivacijom za promjenu načina života.</p><p>- Gubitak kilograma je moj osobni trofej i definitivno ću nastaviti tim načinom života koji sam naučio u showu jer mi donosi veliku snagu i za ostale borbe u životu koji me još čekaju. Od malih nogu sanjam da postanem borac poput mog idola Mirka Filipovića i nikada nisam imao dovoljno snage u glavi da se pokrenem, ali sada nakon showa i režima koji sam imao u kući definitivno ću zapeti i postati barem rekreativni MMA borac. Vrijeme je da se krenu ostvarivati svi snovi - otkriva Dominik. </p><p>Pitali smo ga je li mu samopouzdanje naraslo tijekom showa te kako bi se sada nosio sa zlobnim komentarima koji su se ranije nizali na njegov račun. </p><p>- Tijekom sudjelovanja u showu sam i dalje imao taj problem. Bio sam prepušten sam sebi prvi put u životu. Ali ovim putem želim najviše zahvaliti treneru Edi koji je bio stalno uz mene kad mi je naviše trebalo, a čak je u jednom trenutku zamijenio moga oca te mi pokazao put prema boljem životu. Uz njega sam stekao veliko povjerenje i samopouzdanje. Usudim se reći da sam zahvaljujući Edi sad spreman za vanjski svijet i suočavanje sa svim problemima koji me eventualno čekaju - kaže Dominik, koji smatra da je njegova odluka da se prijavi u 'Život na vagi' bio veliki korak da nešto korisno napravi za sebe. </p><p>Matej Petrović kaže kako se pobjedi ne nada, ali radi na tome da ona postane realnost. </p><p>- Ne razmišljam kako bih potrošio nagradu već sam fokusiran isključivo na treninge kao što sam to bio i u showu - rekao je za 24sata. </p><p>Njegova velika ljubav je, kako je više puta u showu istaknuo, rukomet te želi da on ponovno postane sastavni dio njegovog života.</p><p>- U showu sam skinuo jako puno kilograma, ali ne mislim stati na tome - naravno, koliko će mi moje tijelo to dozvoljavati. U 'Životu na vagi' sam promijenio neke životne navike kojih se planiram držati i po završetku showa - govori Matej, koji je ukupno izgubio 56,4 kilograma, odnosno čak 37,1% svoje tjelesne mase pa u posljednjoj epizodi prije finala imao 95,6 kilograma.</p><p>Ante je bio najteži kandidat pete sezone te je dogurao do finala. U reality je ušao s 200,7 kilograma, a izgubio je 64,5 kilograma, odnosno 32,1% tjelesne mase. Kaže kako nije razmišljao o novčanoj nagradi nego se prijavio jer je trebao pomoć oko mršavljenja i vraćanja života u normalu.</p><p>- I jedino me to pokreće dalje, pogotovo kad vidim odlične rezultate u tako malo vremena. Kad bih ipak dobio glavnu nagradu, cijeli iznos bih donirao u dobrotvorne svrhe, dio za nezbrinutu djecu, a dio za istraživanje bolesti za koje još nema lijeka. Meni je najveća nagrada sve što sam naučio u showu, a to znanje neće dopustiti da se ikad vratim na stari način života - kaže Ante.</p><p>Kaže kako ga je u početku dosta sputavala njegova prekomjerna težima jer nije mu tijelo moglo izdržati sve napore. Sada mu je puno lakše. </p><p>- Već nakon nekoliko ciklusa kada sam vidio rezultate bio sam pokretljiviji, izdržljiviji, snažniji i to mi je davalo dodatnu motivaciju za probijanjem granica. Kilogrami se nisu ni nakupili preko noći, tako da sam spreman za dugotrajnu ustrajnost. Zadovoljan sam rezultatima i mislim da nije moglo bolje - govori Ante, kojemu je cilj da dođe na 100 kilograma. </p>