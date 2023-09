U 'Superstaru' ga zagrlila Seve, a on je rasplakao naciju: Moju pjesmu već pjevuše, snimit ću je

Među kandidatima koji su se predstavili gledateljima RTL-a u prvoj epizodi 'Superstara' je i 29-godišnji Donat Mandić iz Zadra koji je žiri izuo iz cipela svojom emocijom i zaslužio jednoglasni prolazak dalje.

Ovaj svestrani glazbenik svira klavir, bubnjeve i gitaru, piše pjesme i komponira muziku, a sa svojim bendom svira po svadbama. Iza sebe ima već nekoliko snimljenih trap singlova, no kako ističe, ljubavne balade su ono što mu najviše leži.

Foto: RTL

'Kad publika emotivno reagira, bude mi stvarno srce ko kuća', ističe.

A upravo se baladama odlučio predstaviti i žiriju i publici u 'Superstaru'. Čim su krenuli prvi taktovi Oliverova hita 'Dva put san umra', bilo je jasno da je riječ o iskrenoj emociji koja se osjeti, a Donat je žiriju to i potvrdio. Naime, samo nekoliko dana prije dolaska na audiciju prekinuo je petogodišnju vezu sa svojom djevojkom Lucijom pa nije mogao sakriti suze u očima, a posebno dirnuta bila je Severina koja mu se pridružila na pozornici i iskreno ga zagrlila.

Foto: RTL

'Jako mi je drago što mi je Severina dala tako veliku podršku', ističe Donat, 'Veliki sam emotivac, ne pokazujem to pred ljudima koje ne poznajem inače. Ali eto, u tom trenutku, kako se dogodio prekid s mojom curom, jednostavno se dogodilo da mi je suza krenula'.

Njegova je izvedba i emotivna priča izazvala velik interes gledatelja i brojne reakcije na društvenim mrežama, kao i komentare mnogih da su zbog njegove emocije i oni iskreno zaplakali.

- Jako mi je drago da su gledatelji prepoznali to sve jer je meni bio i cilj da doprem do njihovih srca. I stvarno sam prezadovoljan reakcijama ljudi, zovu me, pišu mi lijepe komentare... Znao sam da će biti veliki interes jer sam pokazao dušu i emociju i znam da to ljudi jednostavno vole, kad se čovjek otvori i bude ono što jest. Nisam htio ništa glumiti, stigao sam otvorena srca i pokazao emociju. Drago mi je da se to sve tako odigralo - kaže Donat.

Foto: RTL

Kao drugu pjesmu u showu izveo je svoju autorsku baladu 'Još jednu lijepu riječ' te opet pokupio same pohvale žirija, a pjesma se, priča Zadranin, već ljudima uvukla u srce toliko da je pjevaju po gradu!

- To je nešto predivno i mislim da je to jedan od najljepših osjećaja koji glazbenik može doživjeti kad te ljudi prepoznaju i cijene te kad imaš podršku drugih. Najviše mi je ušlo u srce kad sam čuo da ljudi pjevuše moju pjesmu, kroz grad mogu čuti da je pjevuše i tako mi je drago da im se svidjela. Svi mi kažu da je trebam što prije snimiti i trenutno radim na tome! U procesu sam snimanja pjesme i mislim da će to biti jedno jako lijepo iskustvo i jako lijepa priča - ističe.

Foto: RTL

Donat se osvrnuo i na komentar Tončija Huljića da ga u budućnosti vidi više kao autora, no mladi bi glazbenik ipak volio da se njegov glas i dalje čuje.

- Najviše bih volio kombinirati oba aspekta – i pisati svoju glazbu i pjevati. No isto tako, slažem se s Tončijem, mislim da sam odličan kantautor i da bih trebao više pisati pjesme, posebno ljubavne tematike, jer mislim da mi to najbolje ide - kaže Donat te najavljuje kako će u novoj fazi natjecanja vjerojatno opet odabrati baladu.

- Neću ići na to da bude samo zbog emocije, da me ljudi zavole samo zbog toga, nego jednostavno bih voli da me upamte i zbog mog glasa, da i njime doprem do ljudi - zaključuje.