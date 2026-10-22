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NESTRPLJIVI GLEDATELJI

U Turskoj se prikazuje druga sezona 'Nasljednika': Novi zapleti i drame šokiraju fanove

Piše 24sata,
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U Turskoj se prikazuje druga sezona 'Nasljednika': Novi zapleti i drame šokiraju fanove
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Foto: NOVA TV
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U Turskoj se snima nova sezona mnogima omiljene serije 'Nasljednik', a nove epizode počele su se prikazivati i na malim ekranima

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Iako je finale prve sezone turske serije 'Nasljednik' na Novoj TV prikazano početkom rujna, gledatelji u Hrvatskoj s nestrpljenjem očekuju dolazak druge sezone koja se snima u Turskoj. Tamo je počelo prikazivanje novih epizoda koje obiluju napetim situacijama i obiteljskim dramama omiljenih likova.

Tako Jildiz (Biran Damla Yilmaz) u drugoj sezoni prolazi kroz najteže trenutke od početka priče. Njezine sumnje u vlastiti identitet i podrijetlo više se ne mogu ignorirati - stigao je trenutak kada mora preispitati sve u što je dosad vjerovala. Iako je Rami (Mustafa Yildiran) s kojim živi od kad je doživjela gubitak pamćenja, pokušava uvjeriti da ostavi prošlost po strani, crv sumnje u njoj nezaustavljivo raste, piše Tportal.

Foto: Nova TV

Situaciju dodatno komplicira Sadullah-aga, koji koristi svaku priliku kako bi Jildiz zadržao u svojoj blizini, pretvarajući je u ključnog aduta i taoca u okršaju sa Serhatom (Ilhan Sen). Zabrinut za njezinu sigurnost, Serhat-aga ne preza ni pred čim kako bi je izvukao iz neprijateljskog konaka, no na putu mu stoji neumoljivi Akif (Onur Bilge) koji nemilosrdno koristi svoj aginski autoritet kako bi učvrstio moć.

Kao da obiteljski sukobi nisu dovoljni, u Urfu stiže lik koji će iz temelja poljuljati postojeću ravnotežu. Riječ je o Sadullah-aginoj kćeri Dilšad, čiji dolazak na imanje odmah stvara nove tenzije.

Između Dilšad i Ašira strasti se brzo rasplamsavaju, a zategnuti odnosi i nerazjašnjeni računi iz prošlosti prijete izazvati potpunu eksploziju u konaku. U svijetu gdje svatko skriva vlastite motive i gdje se savezništva mijenjaju preko noći, dolazak još jedne jake nasljednice donosi pravu buru.

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