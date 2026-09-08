Finale sezone 'Nasljednika' se bliži: Snimaju se nove epizode, gledatelji nagađaju što slijedi

Dok se domaća publika približava velikom raspletu prve sezone turske dramske serije 'Nasljednik' ('Halef: Köklerin Çağrısı'), u Turskoj već nastaje nastavak priče koja je osvojila gledatelje. Snimanje druge sezone je počelo, a prve fotografije i kratki videozapisi sa seta već su stigli do društvenih mreža i zagolicali maštu obožavatelja.

Foto: NOVA TV

U središtu svega ponovno je Serhat, mladić koji je između ljubavi, obiteljskih očekivanja i drevnih običaja prisiljen donositi odluke čije će posljedice osjetiti svi oko njega. Nakon događaja koji su obilježili prvu sezonu, odnosi među obiteljima Yelduran i Kordağlı ulaze u novu, još opasniju fazu. Krvna osveta, tajne i borba za moć i dalje ostaju temelj priče, ali čini se da će u nastavku ulozi biti još veći.

Ekipa serije ponovno je na setu, a snimanje se odvija na lokacijama u Urfi koje seriji daju prepoznatljivu atmosferu. Redateljica Gül Oğuz predvodi ekipu u stvaranju novih epizoda, dok se prema prvim informacijama očekuje nešto mračniji i dinamičniji nastavak. Nova sezona trebala bi se nadovezati na događaje iz završnice prve, bez velikog vremenskog odmaka.

Najviše pažnje, očekivano, privukli su Ilhan Şen i Biran Damla Yılmaz, koji se vraćaju u ulogama Serhata i Jildiz. Snimke sa seta već kruže TikTokom i Instagramom, a fanovi pokušavaju iz svakog kadra iščitati što čeka njihove omiljene likove. Posebno ih zanima sudbina njihova prisilnog braka i odnos koji se tijekom prve sezone postupno mijenjao.

Foto: NOVA TV

No, poznata lica neće biti jedina koja će obilježiti nove epizode. Glumačkoj postavi pridružuju se i neka velika imena turske televizije. Yurdaer Okur donosi lik koji bi mogao imati važnu ulogu u novim obiteljskim obračunima, dok će se u drugoj sezoni pojaviti i Mustafa Yıldıran te Ezgi Tombul.

Foto: Nova TV

Njihov dolazak dodatno komplicira već dovoljno složene odnose u Urfi i otvara prostor za nove sukobe, savezništva i izdaje. Ako je suditi prema prvim informacijama sa snimanja, gledatelje u drugoj sezoni očekuje još turbulentnija priča - a upravo ono što će se dogoditi sa Serhatom, Jildiz i njihovim obiteljima zasad ostaje strogo čuvana tajna.

*uz korištenje AI-ja