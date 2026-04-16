Dinamičan tempo priprema i nastupa se nastavlja, a pred kandidatima je nedjelja koja donosi imitacije svjetskih megazvijezda i regionalnih hitmakera
U Tvoje lice zvuči poznato stižu Frank Sinatra, Käärijä, Baby Lasagna, Ricky Martin i Jole
Nakon šest epizoda i gotovo 50 uspješno odrađenih transformacija, kandidati emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’ došli su na pola puta svoje avanture u showu. No dinamičan tempo priprema i nastupa se nastavlja, a pred njima je nedjelja koja donosi imitacije svjetskih megazvijezda i regionalnih hitmakera.
Latino spektakl na pozornicu će donijeti David Balint koji će utjeloviti Rickyja Martina.
- Pripreme teku odlično, jako je zanimljivo i fora i stvarno uživam u njima - poručuje Balint, koji se kroz ovaj nastup potpuno prepušta plesnoj energiji i ritmu koji ne dopušta stajanje.
Potpuno drugačiji izazov čeka Ivu Ajduković koja postaje Jole.
- Gljiva je ovog puta bila vrlo kreativna i dodijelila mi je Joleta. Jako je izazovno, ali Jole je veseljak, pa i ja moram biti vesela - priznaje Iva, najavljujući nastup pun dobre energije, humora i zaraznog ritma.
Lovro Juraga priprema se za ulazak u elegantni svijet jednog jedinog Franka Sinatre.
- Ja sam glumac i to prebacivanje iz jedne uloge u drugu mi dolazi prirodno. Sviđa mi se, volim taj stil glazbe, to je glazba s kojom sam krenuo još u osnovnoj školi. Jako se veselim i nadam se da ću opravdati njegovu veličinu - poručuje Lovro, spreman za jednu od najzahtjevnijih interpretacija večeri.
U potpuno novom žanrovskom izazovu naći će se Dora Trogrlić koja postaje Tanja Savić.
- Morala sam prvo uopće saznati tko je Tanja Savić jer nisam znala, ali evo, zanimljivo je. Dosta sam se pomučila s njezinim vokalnim trilerima i dat ću sve od sebe da vidimo može li se ta emocija izvući iz mene - priznaje Dora.
Posebnu dinamiku novoj epizodi donijet će veliki duet u kojem će snage odmjeriti Sven Pocrnić i Laura Sučec kao Käärijä i Baby Lasagna.
- Laura kaže da ja trenutno vodim po tome koliko sam lud na probama, ali ja stojim pri tome kada se upale svjetla pozornice i kada Laura bude imala masku, uvjeren sam da će to biti ispad – ali u najboljem smislu te riječi - poručuje Sven kroz smijeh, dok Laura dodaje:
- Ja se nadam da će neka čudesna energija ući u moje tijelo i da ću ja poludjeti.
Oboje priznaju kako su im kostimi jedan od najzahtjevnijih dijelova ove transformacije.
Nora Ćurković na jedan dan ulazi u cipele rock zvijezde, odnosno frontmena grupe Red Hot Chili Peppers, Anthonyja Kiedisa.
- Stvarno je dosta izazovno, ima užasno puno teksta, a ja ih inače ne slušam. Ne ide mi baš lako, pjesma je cijela u dva tona i teško mi je zapamtiti sve te različite stihove. Energija je negdje između hip hopa i rocka, ali veselim se - opisuje Nora.
Nakon Maje Blagdan u žensku transformaciju ponovno ulazi David Amaro te postaje Jelena Rozga.
- Jako se radujem, pripreme su odlične, ima koreografije i sve ide super. Rozga mi jako paše i nadam se da će se to vidjeti na pozornici - poručuje Amaro.
Sedma epizoda omiljenog showa donosi transformacije uz koje je zabava zajamčena, a tko će najviše oduševiti žiri te dobiti priliku donirati pobjedničku nagradu u humanitarne svrhe ne propustite doznati ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV.
