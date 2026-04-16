U Tvoje lice zvuči poznato stižu Frank Sinatra, Käärijä, Baby Lasagna, Ricky Martin i Jole

Nakon šest epizoda i gotovo 50 uspješno odrađenih transformacija, kandidati emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’ došli su na pola puta svoje avanture u showu. No dinamičan tempo priprema i nastupa se nastavlja, a pred njima je nedjelja koja donosi imitacije svjetskih megazvijezda i regionalnih hitmakera.

Latino spektakl na pozornicu će donijeti David Balint koji će utjeloviti Rickyja Martina.

- Pripreme teku odlično, jako je zanimljivo i fora i stvarno uživam u njima - poručuje Balint, koji se kroz ovaj nastup potpuno prepušta plesnoj energiji i ritmu koji ne dopušta stajanje.

Potpuno drugačiji izazov čeka Ivu Ajduković koja postaje Jole.

- Gljiva je ovog puta bila vrlo kreativna i dodijelila mi je Joleta. Jako je izazovno, ali Jole je veseljak, pa i ja moram biti vesela - priznaje Iva, najavljujući nastup pun dobre energije, humora i zaraznog ritma.

Lovro Juraga priprema se za ulazak u elegantni svijet jednog jedinog Franka Sinatre.

Foto: Luka Dubroja

- Ja sam glumac i to prebacivanje iz jedne uloge u drugu mi dolazi prirodno. Sviđa mi se, volim taj stil glazbe, to je glazba s kojom sam krenuo još u osnovnoj školi. Jako se veselim i nadam se da ću opravdati njegovu veličinu - poručuje Lovro, spreman za jednu od najzahtjevnijih interpretacija večeri.

U potpuno novom žanrovskom izazovu naći će se Dora Trogrlić koja postaje Tanja Savić.

- Morala sam prvo uopće saznati tko je Tanja Savić jer nisam znala, ali evo, zanimljivo je. Dosta sam se pomučila s njezinim vokalnim trilerima i dat ću sve od sebe da vidimo može li se ta emocija izvući iz mene - priznaje Dora.

Posebnu dinamiku novoj epizodi donijet će veliki duet u kojem će snage odmjeriti Sven Pocrnić i Laura Sučec kao Käärijä i Baby Lasagna.

- Laura kaže da ja trenutno vodim po tome koliko sam lud na probama, ali ja stojim pri tome kada se upale svjetla pozornice i kada Laura bude imala masku, uvjeren sam da će to biti ispad – ali u najboljem smislu te riječi - poručuje Sven kroz smijeh, dok Laura dodaje:

- Ja se nadam da će neka čudesna energija ući u moje tijelo i da ću ja poludjeti.

Oboje priznaju kako su im kostimi jedan od najzahtjevnijih dijelova ove transformacije.

Nora Ćurković na jedan dan ulazi u cipele rock zvijezde, odnosno frontmena grupe Red Hot Chili Peppers, Anthonyja Kiedisa.

- Stvarno je dosta izazovno, ima užasno puno teksta, a ja ih inače ne slušam. Ne ide mi baš lako, pjesma je cijela u dva tona i teško mi je zapamtiti sve te različite stihove. Energija je negdje između hip hopa i rocka, ali veselim se - opisuje Nora.

Nakon Maje Blagdan u žensku transformaciju ponovno ulazi David Amaro te postaje Jelena Rozga.

- Jako se radujem, pripreme su odlične, ima koreografije i sve ide super. Rozga mi jako paše i nadam se da će se to vidjeti na pozornici - poručuje Amaro.

Sedma epizoda omiljenog showa donosi transformacije uz koje je zabava zajamčena, a tko će najviše oduševiti žiri te dobiti priliku donirati pobjedničku nagradu u humanitarne svrhe ne propustite doznati ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV.