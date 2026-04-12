IMPRESIVNA TRANSFORMACIJA

Nora Ćurković kao Aleksandra Prijović iznenadila žiri: 'Nismo znali s kim imamo posla...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Nora Ćurković kao Aleksandra Prijović iznenadila žiri: 'Nismo znali s kim imamo posla...'
Foto: Luka Dubroja

Influencerica i pjevačica u šestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' izvela je pjesmu 'Psiho'

Ono što se meni sviđa je to što si ti pokupila njezine trilere i točno si ih stavila na mjesto onako kako ih Aleksandra pjeva. A ono po čemu je Aleksandra poznata je po savršeno čistoj tonaciji. Stvarno vidim da si večeras uživala u ovome, rekao je Mario Roth nakon nastupa Nore Ćurković u šestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

I baš to 'uživanje' bilo je ono što je ovaj put najviše iskočilo. Nora Ćurković nije izgledala kao da odrađuje transformaciju, nego kao da joj je ova uloga jednostavno sjela. Kao Aleksandra Prijović izvela je pjesmu 'Psiho' s dovoljno sigurnosti da se poigra s nastupom, ali i s dovoljno kontrole da sve ostane pod kontrolom. 

Foto: Luka Dubroja

Pohvale žirija samo su se nizale.

- Mnogo mi se dopalo! Kod tebe se događa da ti samu sebe doneseš na nekakav drugi način i polako te upoznajemo. Bojim se da na početku showa nismo znali s kim imamo posla - komentirao je Goran Navojec.

- Ti si pokupila te njezine trilere i točno si ih stavila na mjesto onako kako ih Aleksandra pjeva... Meni se čini da si ti baš večeras uživala u tome - dodao je Mario Roth.

- Ti voliš da imitiraš. Ti voliš da praviš te komične, duhovite situacije... Ti maksimalno daješ i to se vidi - zaključio je Enis Bešlagić.

Foto: Luka Dubroja

