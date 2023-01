U 'Život na vagi' ušle su da bi skinule kile i postale majke: 'Djeca su najveći blagoslov'

Ušla si s dobrom namjerom i nagrađena si. Puno sreće s bebicom, pišu razgaljeni gledatelji showa 'Život na vagi' nakon što je Anja Veber (23), kandidatkinja šeste sezone emisije rekla da je trudna. Anja dolazi iz sela blizu Daruvara, a u showu je otkrila da živi i radi u Sesvetama kao medicinska sestra na kućnoj njezi.

Foto: Instagram/Anja Veber

Motiva za prijavu u 'Život na vagi' nije joj nedostajalo, a jedan od njih je i taj da je htjela postati majka. Na tom putu su joj problemi bili nagomilani kilogrami, ali Anja je dokazala da ima snažnu želju ostvariti svoj cilj. U showu je pričala o problemima u braku, o tome da su je članovi obitelji zadirkivali zbog viška kila, a onda je iz tjedna u tjedan mršavjela i na kraju je izgubila 41,1 kilograma. Vijest o trudnoći obradovala je mnoge koji su pratili Anjin put, a evo što kaže buduća majka:

Foto: RTL

- Dobro se osjećam, mučnine su prošle i sada uživamo u 14. tjednu trudnoće! Kako sam reagirala kada sam saznala da sam trudna? Iskreno, zbunjeno. Dugo smo prije pokušavali, a sada sam ostala trudna iz prve. Pozitivno, naravno, ali vijest nas je šokirala - rekla je Anja za RTL.

Foto: RTL

Anjin slučaj mnoge je podsjetio na onaj Irene Štetić Andrin, također kandidatkinje spomenutog showa, ali u trećoj sezoni. Irena se u show prijavila kako bi smršavjela i mogla otići na medicinski potpomognutu oplodnju. Skinula je 53,9 kilograma, odnosno 40,6 posto svoje tjelesne mase, nakon čega je začela bez liječničke pomoći i ostvarila svoju najveću želju. Ona i suprug Ivica u siječnju 2020. su postali roditelji sina Viga.

Foto: Maria Pavlickova/RTL

Irena je u 3. sezoni, kao najbolja od 'nefinalista', osvojila 50.000 kuna. Često se uključi u humanitarne akcije pa je tako većinu osvojenog novca donirala udruzi RTL pomaže djeci, a pomogla je i dječaku Mihaelu te mu kupila slušni aparat.

Iako nije htjela smršavjeti s nakanom da ostane trudna, na Badnjak je vijest o trudnoći obznanila Ana Žderić (24), kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi', koja s partnerom, također natjecateljem iz showa, Dominikom Kračunom (24) čeka dijete. Sretnom viješću pohvalila se buduća majka uz fotografiju dječje robice, testa za trudnoća te slike s ultrazvuka.

Foto: Instagram

- Ljubav. Naš najveći dar 'raspakirati' će se u lipnju 2023. - napisala je Ana u opisu.

Kada je saznala da je trudna bila je, kaže, zbunjena, ali i jako sretna.

Foto: Instagram/

- Nismo planirali trudnoću, ali djeca su Božji dar i to se jednostavno trebalo dogoditi. To sam saznala na svoj rođendan, bila sam u Slavoniji, nazvala Dominika pa sam mu rekla: ''hvala na poklonu''. Plakala sam, on je bio presretan, kasnije smo se smijali - rekla je Ana za RTL.

Najčitaniji članci