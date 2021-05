Borba za vlast, koalicije, domoljublje, čast, odanost... Svaki dan slušamo o tome na vijestima, no zapravo su to motivi koji pokreću jednu od najpoznatijih Shakespeareovih tragedija “Julije Cezar“. Zato je ova predstava smještena u 21. stoljeće pa tako Shakespeareovi likovi postaju suvremeni političari, novinari i svi ostali poznati akteri političkih zbivanja. Tako glasi poziv na novu predstavu karlovačkoga Gradskoga kazališta Zorin dom. Premijera predstave najavljena je za 28. svibnja, a u predizborno vrijeme aktivno su radili na promociji, i to s “prigodnim” lecima u kojima ljude pozivaju da izađu na izbore, uz zaokružen broj 12. To je, zapravo, klasični predizborni plakat.

- Unatoč svemu što se događa na hrvatskoj političkoj sceni, glumci Zorin doma ipak se nisu odlučili kandidirati na lokalnim izborima nego je riječ o promociji nove predstave Zorin doma ‘Julije Cezar’. Uz prvi dio slogana: ‘Izađi na izbore...’, koji je na plakatima i prednjoj strani letka, na stražnjoj strani nastavak kaže: ‘...ali izađi i u kazalište’ uz osnovne informacije o predstavi - objasnio nam je Ivan Đuričić, redatelj i autor adaptacije.

U predstavi igraju Petra Cicvarić, Lovorka Trdin, Vanja Gvozdić, Andro Damiš, Nino Pavleković i Mark Šokčić. No pregršt je onih koji spadaju u “posebno pojavljivanje”, a to su Hrvoje Kečkeš, vili Matula, Filip Detelić, Enes Vejzović kao Julije Cezar i još mnogo njih.

- Šarena ekipa, ali najvažnije je da im se svidjelo. Julija Cezara u hrvatskoj dugo nisu radili. Mi smo ga obrnuli, stavili smo ga u današnje vrijeme i pretvorili u suvremeni političke triler. Posebnost je i da ulogu Marka Antonija, jednog od najpoznatijih Shakespeareovih likova, igra žena, Petra Cicvarić - rekao nam je Đuričić.

Kako sam priznaje, dugo je razmišljao o ovom tekstu.

- Tekst je sjajan, a ideja je bila približiti ga suvremenoj i mlađoj publici. Svi ti klasici nisu samo povijesne stvari iz lektire, jako su univerzalne i aktualne, a ovaj kao da je nastao danas. Motao mi se po glavi još od Akademije, na studiju glume. Sad sam ga opet počeo čitati i shvatio sam koliko je aktualan - objasnio je redatelj.

U razgovorima s karlovačkim kazalištem želio je baš tamo postaviti ovakvu predstavu. Ideja se svidjela svima, a onda su sve to spojili s aktualnim vremenom, odnosno izborima i kampanjom, što se vidi i u promidžbenim aktivnostima.

- Mi imamo samo promidžbene kampanje jer je premijera u vrijeme lokalnih izbora. Kako smo se prebacili u današnje vrijeme, i kampanja je dio radnje - rekao je Đuričić.