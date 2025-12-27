Udala se kći Gordona Ramsayja

Obavijesti

Iako je sve izgledalo savršeno, vjenčanje je zasjenila obiteljska drama. Roditelji mladoženje nisu bili pozvani na vjenčanje, što je izazvalo brojne reakcije i nagađanja u britanskim medijima

Holly Ramsay, kći slavnog britanskog kuhara Gordona Ramsaya, u subotu je izrekla sudbonosno 'da' olimpijskom plivaču Adamu Peatyju. Par se vjenčao u poznatoj Bath Abbey u Engleskoj, a ceremonija je bila strogo privatna i pod jakim mjerama sigurnosti.

Mladenka je blistala u elegantnoj bijeloj vjenčanici, dok ju je do oltara dopratio ponosni otac Gordon, koji nije skrivao emocije. Nakon crkvene ceremonije uslijedila je raskošna proslava na luksuznom imanju, daleko od očiju javnosti. Među uzvanicima su bila i brojna poznata imena, uključujući Davida i Victoriju Beckham, što je dodatno podiglo interes javnosti.

Ipak, iako je sve izgledalo savršeno, vjenčanje je zasjenila obiteljska drama. Roditelji mladoženje nisu bili pozvani na vjenčanje, što je izazvalo brojne reakcije i nagađanja u britanskim medijima. Prema pisanju stranih portala, Adamova majka bila je duboko povrijeđena tom odlukom te se osjećala potpuno isključenom iz važnog događaja u životu svog sina.

Navodno nije bila pozvana ni na djevojačku večer, a u jednom je trenutku razmišljala o tome da se pojavi ispred crkve, no odustala je kako ne bi izazvala dodatnu neugodnost ili narušila mladencima njihov poseban dan. Razlozi zbog kojih roditelji mladoženje nisu dobili pozivnicu nisu službeno potvrđeni.

Holly i Adam upoznali su se prije nekoliko godina, a vezu su javno potvrdili 2023. godine. Zaručili su se u rujnu prošle godine, a sada su svoju ljubav okrunili brakom. Iako su poznati po tome da privatni život drže podalje od javnosti, njihovo vjenčanje izazvalo je veliki interes upravo zbog neočekivanih detalja koji su isplivali u javnost.

