Moja ideja bila je da to bude bez uzvanika. Da budem iskrena, nisam htjela stres oko organizacije, pozivnica i gostiju. Željela sam da taj dan bude samo naš i da se posvetimo maksimalno jedan drugome, rekla je
INTIMNA CEREMONIJA PLUS+
Udala se Maria iz 'Gospodina Savršenog' i 'Ljubav je na selu': Vjenčanje je bilo na Mauricijusu
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Bivša kandidatkinja "Gospodina Savršenog" Maria Horvat udala se na Mauricijusu. Okruženi tirkiznim morem, bijelim pijeskom i tropskom vegetacijom, mladenci su jedno drugome izrekli sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji 6. lipnja.
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