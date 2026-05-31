Udala se popularna Dua Lipa

Dok se posljednjih mjeseci nagađalo kad će stati pred oltar, pjevačica Dua Lipa i glumac Callum Turner svoju su ljubav u nedjelju i službeno okrunili brakom. Pjevačica i holivudski glumac izrekli su sudbonosno 'da' na intimnoj ceremoniji u Londonu, okruženi najbližim prijateljima i članovima obitelji.

Par se, prema pisanju Page Sixa, vjenčao u gradskoj vijećnici Old Marylebone, jednoj od najpoznatijih londonskih lokacija za civilna vjenčanja. Dua je za tu prigodu odabrala bijelu kombinaciju sa šeširom i rukavicama, dok je Callum stigao u klasičnom tamnom odijelu. Nakon ceremonije mladence su na stepenicama dočekali prijatelji i članovi obitelji koji su ih zasuli konfetima, a nasmijani par potom se odvezao u tradicionalnom crnom londonskom taksiju.

No londonsko vjenčanje navodno je tek uvod u puno veće slavlje. Već za nekoliko dana mladenci bi trebali otputovati na Siciliju gdje ih, prema napisima Daily Maila, očekuje raskošna trodnevna proslava. Među uzvanicima se navodno nalaze mnoga poznata imena, uključujući Charli XCX i Tove Lo, a šuška se i kako bi goste mogao zabavljati Sir Elton John, s kojim je Dua 2021. snimila veliki hit 'Cold Heart'.

- Unajmili su nekoliko velikih lokacija za ekstravagantno slavlje koje će se odvijati u više dijelova - rekao je izvor. Navodno je modni dizajner Simon Porte Jacquemus, osnivač brenda Jacquemus, kreirao barem jednu vjenčanicu za pjevačicu.

Njihova je romansa prvi put privukla pozornost u siječnju 2024. godine, kad su snimljeni kako plešu i izmjenjuju nježnosti na zabavi nakon premijere serije 'Masters of the Air' u Los Angelesu. Već nekoliko dana kasnije paparazzi su ih fotografirali na večeri u Hollywoodu, čime su dodatno potvrdili nagađanja o vezi. Dua je nekoliko mjeseci kasnije njihovu ljubav i službeno predstavila pratiteljima na Instagramu.

Callum je Duu zaprosio prošle godine, a ona je zaruke potvrdila u intervjuu za britanski Vogue.

- Želim završiti turneju, a Callum snima, tako da zasad samo uživamo u ovom razdoblju. Nikad nisam bila osoba koja je previše razmišljala o braku ili sanjala o tome kakva ću biti mladenka. A onda sam se odjednom zapitala: 'O, što bih odjenula?'. Odluka da zajedno ostarimo, dijelimo život i zauvijek budemo najbolji prijatelji - to je zaista poseban osjećaj - rekla je tad.

Otkrila je i kako je glumac dao izraditi zaručnički prsten posebno za nju, nakon što se savjetovao s njezinom sestrom Rinom i najbližim prijateljicama.

- Jako je uzbudljivo. Oduševljena sam prstenom. Baš je moj. Lijepo je znati da te osoba s kojom ćeš provesti ostatak života tako dobro poznaje - rekla je Dua.