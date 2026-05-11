Neočekivani tech skandal: Dua Lipa od Samsunga traži milijune

Pop zvijezda Dua Lipa podnijela je tužbu protiv tehnološkog diva Samsunga, tražeći odštetu od najmanje petnaest milijuna dolara. Pjevačica tvrdi da je tvrtka neovlašteno koristila njezinu fotografiju na ambalaži svojih televizora, bez njezinog dopuštenja i bez ikakve financijske naknade.

Fotografija s festivala završila na kutijama televizora

Prema pravnoj tužbi podnesenoj na američkom okružnom sudu u Kaliforniji, Samsung je počeo koristiti sliku pjevačice na kartonskoj ambalaži za značajan dio svojih televizora prodanih u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine. U tužbi se navodi kako Lipa posjeduje autorska prava na spornu fotografiju, koja je snimljena iza pozornice prije njezinog nastupa na festivalu Austin City Limits 2024. godine. Tridesetogodišnja britanska pjevačica postala je svjesna neovlaštenog korištenja svojeg lika u lipnju 2025. godine.

Samsung se oglušio na zahtjeve pjevačice

Nakon što je saznala za spornu ambalažu, Lipa je, kako tvrdi, odmah zatražila od tvrtke da prestane s korištenjem njezine fotografije. Međutim, u tužbi se navodi da je Samsung bio "omalovažavajući i bezosjećajan" te je "opetovano odbijao" ispuniti njezin zahtjev. "Lice gospođice Lipe istaknuto je korišteno za masovnu marketinšku kampanju za potrošački proizvod bez njezinog znanja, bez naknade i bez ikakvog njezinog utjecaja, kontrole ili doprinosa", stoji u tužbi. "Gospođica Lipa nije dopustila i ne bi dopustila ovakvo korištenje." Tužba, podnesena 8. svibnja 2026. godine, obuhvaća kršenje autorskih prava, kršenje kalifornijskog statuta o pravu na javno objavljivanje, kao i povrede federalnog Lanhamovog zakona o zaštitnim znakovima.

Pravo na vlastiti lik u središtu spora

Ovaj slučaj ističe važnost pravnog načela poznatog kao "pravo na javno objavljivanje" (right of publicity), koje štiti pravo pojedinca na kontrolu komercijalne upotrebe svojeg imena, lika i djela. U Kaliforniji je ovo pravo zaštićeno i statutom i običajnim pravom, pružajući snažnu pravnu osnovu slavnim osobama da kontroliraju kako se njihov lik koristi u oglašavanju. Povijesno gledano, brojne su zvijezde podnosile slične tužbe, poput Georgea Clooneyja i Julije Roberts, koji su tužili tvrtke zbog korištenja njihovih imena i slika u oglasima bez dopuštenja. Ovi slučajevi naglašavaju značajnu komercijalnu vrijednost koju nosi podrška slavne osobe i potencijalnu financijsku štetu kada se njihov lik koristi bez ovlaštenja.

"Kupio bih TV samo zbog nje"

U tužbi se tvrdi da je Samsung financijski profitirao stvarajući lažni dojam da pjevačica podržava njihove proizvode, a kao dokaz priloženi su navodni komentari njezinih obožavatelja podijeljeni na društvenim mrežama. Ovi komentari, prema tužbi, izravno pokazuju komercijalni utjecaj korištenja njezinog lika.

"Kupio bih taj TV samo zato što je Dua Lipa na njemu", napisao je jedan. "Toliko sam opsjednut. Toliko je volim."

"Nisam ni planirao kupiti televizor, ali vidio sam kutiju pa sam ga odlučio uzeti", stoji u drugom komentaru.

Još jedan je korisnik napisao: "Ako trebate bilo što prodati, samo stavite sliku Due Lipe na to."

Udarac na pažljivo izgrađen brend

U tužbi se također ističe da je Lipa "vrlo selektivna" u odabiru proizvoda koje podržava te da je u prošlosti imala ugovore s brendovima poput Applea, Porschea, Versacea, Bulgaria i Nespressa. Ponašanje Samsunga "ismijava njezin naporan rad na uspostavljanju uspješnog brenda i lišilo ju je mogućnosti kontrole i unovčavanja svoje imovine", navodi se u dokumentu. Lipa traži trajnu zabranu korištenja njezine fotografije od strane Samsunga i odštetu od "ne manje od 15 milijuna dolara" za stvarnu štetu, uz kaznenu odštetu i pokrivanje sudskih troškova. Samsung se do sada nije oglasio povodom tužbe.

Poznati sve više štite svoj identitet od zlouporabe

Slučaj Due Lipe protiv Samsunga dio je šireg trenda u kojem slavne osobe poduzimaju pravne korake kako bi zaštitile svoje intelektualno vlasništvo. Posljednjih godina zabilježen je porast tužbi koje su poznati podnijeli protiv brendova zbog neovlaštenog korištenja njihovih slika. Pojava umjetne inteligencije i "deepfake" tehnologije dodatno je pojačala zabrinutost javnih osoba zbog zlouporabe njihovog lika. Kao odgovor, neke zvijezde poduzimaju proaktivne mjere, pa su tako Matthew McConaughey i Taylor Swift nedavno zatražili zaštitu svojih glasova i prepoznatljivih fraza kako bi spriječili njihovo korištenje od strane umjetne inteligencije. Ovaj trend ukazuje na rastuću svijest među slavnima o potrebi osiguravanja osobnih brendova u sve digitalnijem svijetu.

*uz korištenje AI-ja