Udovica Hugha Hefnera otkrila: 'Djeluje kao fantazija, ali moraš spavati s muškarcem u 80-ima'

Udovica vlasnika Playboya Hugha Hefnera, Crystal Hefner (37), u svojim će memoarima progovoriti o tome kako joj je bilo u braku sa slavnim zavodnikom.

Prije izlaska memoara 'Only Say Good Things: Surviving Playboy and Myself' prisjetila se svojih dana u zloglasnoj Playboy vili.

- Mislila sam da sam na vrhuncu - prisjetila se 2008. godine za magazin People, kada ju je Hugh pozvao u svoju vilu, pa dodala:

- Vjerovala sam da ću mu biti najdraža ako volim sve što on voli i radim što mi kaže. I bila sam. Ali sam u procesu izgubila sebe.

Kada ju je Hugh prvi put zaprosio, Crystal je pobjegla, ali se nedugo nakon vratila i udala za njega. Hugh je tada bio 60 godina stariji od nje, a bila mu je treća supruga.

Foto: © Vince Flores / AFF-USA.COM

- Činilo se kao svijet uspjeha i fantazije, ali moraš spavati s 80-godišnjakom. Postoji cijena. Sve ima cijenu - rekla je Crystal i objasnila da je zavoljela Hugha, ali da nikada u njega nije bila zaljubljena.

Prisjetimo se, Hefner je preminuo 2017. u 92. godini. Iza sebe je ostavio četvero djece, od kojih najstarija kći ima 71. godinu.