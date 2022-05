Udovica pjevača The Wanteda: 'Članovi benda uzor su djeci. Jedan kolega uselio se kod nas'

Britanski pjevač i član muškog glazbenog sastava The Wanted, Tom Parker preminuo je krajem ožujka u 33. godini od tumora mozga, a sada je njegova udovica Kelsey Parker otkrila da će njihovo dvoje djece biti odgajano uz pomoć njegovih kolega iz benda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Spomenula je kako se Tomov kolega iz benda, Jay McGuiness (31) uselio kod njih još dok je Tom bio živ jer joj je htio olakšati brigu oko djece.

- Jay je ostao s nama. Bio je gore u sobi u potkrovlju, lijepo je znati da je ovdje. Kad sam se ujutro probudila, znala sam da mogu jednostavno ustati i otići posjetiti Toma - izjavila je Kelsey za The Sun te pohvalila ostale kolege iz benda.

- Oni su velik dio naših života i uvijek su bili. Oni su i uzori djeci, pa želim da dođu i daju svoj doprinos u njihovim životima i da im pričaju priče o njihovu ocu, oni znaju priče koje ja ne znam - izjavila je Kelsey te otkrila kako Tom nije ostavljao nikakve posebne poruke jer se sve zbilo brzo te neočekivano.

Supruga je do posljednjeg trenutka držala za ruke.

- Unatoč svemu, bilo nam je lijepo do samog kraja. Ostali smo sami na kraju i bilo je toliko ljubavi u prostoriji. Legla sam s njim u krevet. Bili smo zajedno u krevetu, samo sam htjela taj trenutak s njim. Nisam htjela da itko uđe. Trebalo nam je to zajedničko vrijeme za razgovor - izjavila je Kelsey te nadodala kako je Tomu obećala da će se pobrinuti za njihovu djecu i naučiti ih sve ono što bi ih on naučio.

Dodala je kako je sretna što će se njihova djeca moći prisjećati oca preko YouTube videa na kojima je on na pozornici s bendom The Wanted, a najavila je i da bi ovog ljeta trebala biti objavljena Tomova autobiografija.

Najčitaniji članci