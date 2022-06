Udovica Šabana Šaulića otvorila dušu: 'Ova samoća ubija, nisam se privikla i nikada ni neću...'

Solidno sam, solidno. Imam više vremena za sebe nego prije. To je više neko vrijeme s obitelji, prijateljima, za neka putovanja, to je sad neko vrijeme koje imam za sebe. Rekla je to Gordana Šaulić, supruga preminulog srbijanskog pjevača Šabana Šaulića.

Još uvijek se ne može pomiriti s činjenicom da njezinog supruga više nema. Usamljena je, a djeca odavno više ne žive sa njom.

- Nije onako kao kad poželiš da zbog djece imaš samo malo mira. Ova samoća malo ubija. Nisam se privikla na situaciju, koliko god vremena, godina prošlo. Mislim da nikad i neću - rekla je Šabanova udovica za Blic.

Šaulić je sa svojom suprugom bio u braku 43 godine, izuzevši dvadeset dana koliko su bili razvedeni. Pjevač je u mlađim danima često izlazio po klubovima i pio, što je smetalo njegovoj supruzi Gordani. Upozoravala ga je na to, a kad više nije mogla trpjeti njegovo ponašanje, 1985. godine zatražila je razvod.

- Poslije tri dana došao sam mrtav pijan kući. Rekla mi je ljutito: 'Ne može to tako, zar ti uopće nešto značimo?'. Još nisam ni došao k sebi, bio sam u nekom teškom alkoholu - ispričao je jednom prilikom Šaulić za srpske medije. Misleći da se njegova Goca, kako ju je uvijek nazivao, samo šali, legenda narodne glazbe taj je razvod i potpisao, a tek kasnije shvatio što je napravio.

'Kralj narodne glazbe', kako su ga odmilja nazivali njegovi brojni obožavatelji, za sobom je osim žene ostavio i troje djece, odnosno kćeri Ildu i Sanelu te sina Mihajla. Podsjetimo, Šaban Šaulić preminuo je nakon teške prometne nesreće u nedjelju, 17. veljače 2019. u 68. godini.

