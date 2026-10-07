Uginuo je Halidov voljeni pas Bendžo: 'Nakon njegove smrti 15 dana nije jeo niti pio...'

Prije godinu dana, 7. listopada 2025., preminuo je pjevač Halid Bešlić. Posljednje dane proveo je u bolnici u Sarajevu, gdje se liječio od teške bolesti. Imao je 71 godinu. Iza njega ostali su obitelj, prijatelji, pjesme koje su obilježile generacije, ali i Bendžo, pas koji je uz njega proveo gotovo 15 godina. Prije desetak dana uginuo je i on.

Nakon Halidova odlaska Bendžo više nije bio isti. Bio je već star i teško se kretao, a danima je odbijao hranu i vodu. Ljudi oko njega pokušavali su ga nagovoriti da jede, no teško je podnosio to što njegova vlasnika Halida više nema.

- Taj pas nakon Halidove smrti nije pio i jeo jedno 15 dana, ne znamo kako je preživio. Uginuo je prije 10 dana - otkrio je Fahrudin Pecikoza, prvi predstavnik Bosne i Hercegovine na Euroviziji i tekstopisac, prenosi Telegraf.

Foto: YouTube

Halid je Bendžu prije 15 godina pronašao na ulici i doveo do svog motela. Bendžo je ondje ostao, a s vremenom se posebno vezao upravo uz njega.

- Halid ga je najviše hranio, Halid mu je bio sve. 15 godina on se s nama druži. Dali smo mu ime Bendžo - prisjetio se ranije Halidov dugogodišnji vozač Vlado Pejić za Face TV Sarajevo.

Prisjetio se i njihovih svakodnevnih dolazaka u motel. Bendžo je dobro znao gdje Halid parkira i uvijek bi ga ondje čekao. Nakon Halidove smrti ljudi su Bendžu viđali oko motela. Nije prilazio prolaznicima, šetao je uokolo, a hranu nije ni pogledao.

- Jednostavno ne želi. Ne želi. Služio nas je, igrali smo se s njim 15 godina, tako da je on svoju misiju kod nas odradio pošteno. Do ovoga momenta su se već 2 ili 3 veterinara javila, čuli su da je Bendžo bolestan i da ne jede, doći će da ga pregledaju, da mu pomognu što se pomoći može - dodao je Pejić.

Sarajevo; Veliki koncert Halida Bešlića u dvorani Zetra | Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Ilustracija

Legendarni pjevač pokopan je 13. listopada na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Do samog kraja ostao je vezan uz glazbu. Šef njegova benda Samir Kadilić otkrio je da mu je u motelu napravio radni studio te da je iza Halida ostalo još 13 ili 14 snimljenih pjesama. O njihovoj bi objavi trebao odlučiti njegov sin Dino.