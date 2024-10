Uhitili su kćer Clinta Eastwooda

Kći Clinta Eastwooda (94), Francesca Eastwood (31) uhićena je u subotu navečer zbog obiteljskog nasilja, javlja TMZ. Navodno je fizički napala svog dečka dok su se vozili kroz Beverly Hills u Kaliforniji, rekli su policijski izvori za TMZ.

Francescin dečko je navodno pozvao policiju kad je njihova svađa prerasla u fizički sukob, a policajci su ga uputili da se odveze do postaje Beverly Hills.

Foto: Instagram

Izvori su za TMZ rekli da su policajci, nakon što je par stigao u policijsku postaju, s oboje razgovarali, te da su primijetili ozljede na muškarcu. Zbog tog otkrića uhitili su Francescu, ali platila je jamčevinu od 50.000 dolara, te je puštena iz pritvora.

Identitet Francescinog dečka nije otkriven. Zadnje se znalo da je hodala s Alexanderom Wraithom.

Francesca je vezu s Wraithom, koji se pojavio u serijama 'Orange is the New Black' i 'Hawaii Five-0', objavila 2018., kad su se zajedno pojavili na premijeri filma 'The Fury of the Fist and the Golden Fleece'.

Foto: Instagram

Par je iste godine dobio sina Titana Wraitha Eastwooda.