Ukraden u suzama: 'Počela je serija nesreća, a ja ništa nisam napravila. Nije mi bilo jasno...'

Imala sam stan od sto četvornih metara u centru Sarajeva, roditeljski stan, kafić na Ilidži, kućice u nizu. Vrijedna imovina, sav trud je ostao. Opljačkali, lišili nas deset godina da uđemo tamo, otkrila je u suzama pjevačica Neda Ukraden (72). Gostovala je u emisiji 'Novo Vikend Jutro' na Pink TV-u, gdje se, osim toga, dotaknula bivših ljubavi, svoje knjige...

- Počela je serija katastrofa, a ja ništa niti sam napravila, niti koga mrzim... Nije mi bilo jasno kako sam postala neprijatelj gradu kojeg toliko volim - dodala je.

Ispričala je kako joj je u to vrijeme najveća snaga bila njezina kći Jelena koja je tada imala 12 godina i rekla joj je kako ne smije odustati od pjevanja zbog ljudi koje je mrze.

- I to je bilo to. To mi je dalo vjetar u leđa! Kasnije, novca što sam imala uložila sam u lokal na Banovom brdu koji je zapaljen 1999. te godine - priznala je Neda, a ranije se dotaknula ljubavi sa bivšim partnerom.

- Najveća ili najbolja, kako god da se to okarakterizira. Bile su nam slične duše, vrijedne, samosvjesne, odgovorne, u jednom periodu života to je bila jako lijepa ljubav, koja se završila trajnim poštovanjem! Pričamo o davno prošlim vremenima... U mojoj knjizi je objašnjeno - rekla je.

Inače, u svojoj knjizi ispričala je kako joj se udvarao glazbenik Saša Popović (68) i da je jednom u zoru došao pred njezina vrata s buketom cvijeća, ali je ona odbila njegovo udvaranje. Popović je demantirao ove navode.



