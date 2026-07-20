Ukrali pažnju na velikom finalu SP: Kylie Jenner i Timothée Chalamet ljubili se na tribinama

Timothée Chalamet i Kylie Jenner zajedno su pratili finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske. Bili su na tribinama, a snimljeni su u trenutku kada su razmijenili poljubac.

Chalamet je bio u ležernom izdanju u Adidasovoj majici dugih rukava, a Kylie je bila u crnom. Lice je skrivala tamnim sunčanim naočalama. Iako nježnosti rijetko izmijenjuju u javnosti, na utakmici su to ipak napravili, a to nije prošlo nezapaženo.

Kamere su ih ulovile dok se ljube.

Foto: Mario Anzuoni

Inače, finale između Argentine i Španjolske privuklo je mnoge poznate - na tribinama su viđeni Matt Damon, Will Ferrel, Javier Bardem i mnogi drugi.