KOLUMNA: EMIRAT ASIPI PLUS+

Ulaganje u kulturu nije trošak nego zalog za zdravije društvo

Piše Emirat Asipi,
Ulaganje u kulturu nije trošak nego zalog za zdravije društvo
Zagreb: Gledanje prijenosa predstave Orašar ispred HNK | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U vremenu kad se često govori o podjelama, kultura ostaje jedno od rijetkih mjesta susreta. U publici nema važnih i nevažnih, svi smo jednako dio priče koja se odvija pred nama

Božić je vrijeme kad se gradovi mijenjaju. Ne samo lampicama i mirisom kuhanog vina nego nečim dubljim. Potrebom za blizinom, pričom i zajedništvom. Upravo tu kultura ima svoju najtišu, ali i najvažniju ulogu. U kazališnim dvoranama, kinima, koncertnim prostorima i malim galerijama ljudi se okupljaju ne da bi pobjegli od stvarnosti nego da bi je zajedno razumjeli, osjetili i uljepšali.

