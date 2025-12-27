Obavijesti

Show

Komentari 11
NA LICU MJESTA

Ulazi otvoreni: Fanovi stižu na Thompsonov koncert u Areni

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
8
Foto: Luka Safundžić

Ulazak u Arenu uoči Thomsonovog koncerta započeo je bez gužvi, publika pristiže postupno, a ispred ulaza sve zasad prolazi mirno i organizirano

Ulazi u Arenu Zagreb otvoreni su u poslijepodnevnim satima, a publika je počela pristizati na koncert Marka Perkovića Thompsona. Većih gužvi zasad nema, a dolazak posjetitelja odvija se postupno i bez zastoja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gužva pred Arenom uoči Thompsonovog koncerta 00:43
Gužva pred Arenom uoči Thompsonovog koncerta | Video: Luka Safundžić/24sata

Ispred Arene stalno je kretanje. Ljudi dolaze u manjim skupinama, kratko se zadržavaju u razgovoru i potom kreću prema ulazima. Dio publike već je ušao u dvoranu, dok se drugi još zadržavaju ispred, očito procjenjujući koliko ima vremena do početka.

Foto: Luka Safundžić

Koncert Marka Perkovića Thompsona zakazan je za 20 sati, a ulazak je započeo oko 17:30. Kako se večer približava, publika i dalje pristiže, ali bez naglih navala i stvaranja većih redova.

TRAJEKT ZA GLASOVE Prošla su vremena u kojima HDZ plaća MPT-u da ne pjeva. Sada mu pomažu da pjeva...
Prošla su vremena u kojima HDZ plaća MPT-u da ne pjeva. Sada mu pomažu da pjeva...

Zanimljiv detalj koji se mogao čuti ispred ulaza su pitanja onih koji su stigli bez karte. “Šta, ne može se bez ulaznice? Nikako?”, pitali su pojedinci, no odgovor je bio jasan - ulazak u Arenu moguć je isključivo uz važeću ulaznicu.

Foto: Luka Safundžić

Ovim nastupom Thompson nastavlja turneju po Hrvatskoj, koju je započeo u Osijeku dvama koncertima 21. i 22. studenoga. Nakon toga uslijedili su nastupi u Varaždinu 7. i 8. prosinca te u Zadru 12. i 13. prosinca, a večeras je na redu Zagreb. Najavljeni su i novi koncerti – u Poreču 10. i 11. siječnja, u Splitu 16. i 17. siječnja, dok je koncert u Rijeci zakazan za 6. veljače.

Za sada sve protječe mirno i organizirano, a Arena se postupno puni dok publika zauzima svoja mjesta uoči Thompsonova koncerta.

Komentari 11
OSTALO

