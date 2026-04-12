Uloga Ala Bundyja donijela mu je svjetsku slavu, no glumac je umalo odabrao drugačiji put

Ed O'Neill izgradio je karijeru jednog od najprepoznatljivijih televizijskih glumaca zahvaljujući hit serijama "Bračne vode" i "Moderna obitelj". O'Neill rođen je 12. travnja 1946. u Ohiju, a već kao tinejdžer počeo je raditi fizičke poslove.

U srednjoj školi istaknuo se talentom za američki nogomet, koji mu je kasnije otvorio vrata fakulteta. Zahvaljujući tom sportu, dobio je stipendiju za Ohio University, gdje je studirao povijest. Napustio je fakultet nakon dvije godine te je kasnije rekao kako se više zabavljao i igrao nogomet, nego što je učio. Nakon toga je upisao Youngstown State University, gdje je nastavio sportsku karijeru, a u tom je razdoblju igrao i protiv Rogera Staubacha, kasnije legende NFL-a. Godine 1969. potpisao je ugovor s Pittsburgh Steelersima, ali nije prošao završni izbor igrača. U tom je trenutku shvatio da profesionalna sportska karijera nije za njega, a to ga je inspiriralo i za ulogu Ala Bundyja, lika zbog kojeg ga čitav svijet zna.

Kada se vratio na fakultet upisao je kazališni program te je počeo glumiti u predstavama. Nastupio je i na Broadwayju krajem 70-ih godina, gdje je privukao pažnju nekoliko redatelja. Na velikom platnu debitirao je 1980. godine u filmu "Cruising", no sve se promijenilo tek sedam godina kasnije. Serija "Bračne vode" i uloga Ala Bundyja promijenila mu je život te je postala kultni hit. Bundyja je glumio kroz 11 sezona, a O'Neill je postao poznat kao otac disfunkcionalne obitelji koja je zabavljala sve krajeve svijeta dugi niz godina. Nakon nekoliko televizijskih projekata, O'Neill je ponovno postigao veliki uspjeh kao Jay Pritchett u seriji "Moderna obitelj", gdje je također glumio kroz 11 sezona.

Pojavio se kasnije u nekoliko filmova i serija uključujući "The West Wing", "John from Cincinnati" i "Clipped". Privatno, Ed O'Neill je u braku s glumicom Catherine Rusoff, s kojom ima dvije kćeri. Zanimljivo, često je isticao kako je strastveni borac brazilskog jiu-jitsua. Istaknuo je da mu je crni pojas u toj vještini jedno od najvećih postignuća u životu.