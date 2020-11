'Ulovili' albansku zvijezdu koja se hvali ajvarom, nabacila 15 kg

Uživala je s dečkom, nosila je crveni badić, a par je odmarao na ležaljkama. Kada je glazbenica ustala, imala je što pokazati kamerama. Čini se kako tijekom karantene nije pazila na liniju

<p>Pjevačica albanskog porijekla, <strong>Bebe Rexha </strong>(31), iznenadila je neprepoznatljivim izgledom. Sve je krenulo kada su je kamere 'ulovile' na plaži u Cabou.</p><p>Tamo je uživala s dečkom, nosila je crveni badić, a par je odmarao na ležaljkama. Kada je glazbenica ustala, imala je što pokazati kamerama. Čini se kako tijekom karantene nije pazila na liniju pa se udebljala 15-ak kilograma.</p><p>A ovo joj nije prvi put da šokira izgledom. Ranije je za magazine Vogue snimila video na kojemu pokazuje make-up rutinu te je pozirala bez šminke. Otkrila je da se i ona, poput mnogih, bori s tamnim podočnjacima. </p><p>- Pozdrav, ja sam Bebe. Trenutačno sam u kupaonici u svojoj kući sa svojim tamnim podočnjacima. Pokazat ću vam kako se šminkam od početka do kraja - rekla je tada na početku videa. </p><p>I dok su neki hvalili to što je objasnila da ono što pokazuju fotografije na društvenim mrežama i stvarnost nije uvijek isto, drugi su se zgražali nad njezinim izgledom. </p><p>Inače, Bebe je nedavno pokušala prisvojiti srpski ajvar nazivajući ga 'albanskim jelom'. Objavila je video u kojem maže ajvar na kruh i govori da je to 'albansko jelo koje svi vole' i da se 'dobro slaže uz jaja'.</p>