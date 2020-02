'Umjesto Hilfigera, stigla mi je imitacija s natpisom na ćirilici'

HRT-ov voditelj, Davor Meštrović (52) ispričao je negativno iskustvo s online kupovinom. Detalje je otkrio u prilogu 'Svi smo mi potrošači', u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Meštrović je na društvenoj mreži naručio majicu i postao žrtva online prevare. Ponuda mu se činila primamljivom zbog niske cijene, ali kad je majica stigla, neugodno se iznenadio.

- Umjesto vintage Hilfiger majice koja je koštala 50 eura, stigla je imitacija Nike majice na kojoj je pisalo 'Rossia' na ćirilici - rekao je voditelj.

Kontaktirao je prodavače koji su mu odgovorili da su oni samo posrednici u kupnji te mu se više nisu javili. Nakon toga, zvao je svoju kartičarsku kuću i pitao što da radi kako bi dobio povrat novca.

- Rekli su da postoji mogućnost. Morao sam prvo poslati robu nazad, znači otići do pošte, predati taj paket, platiti, platiti uslugu praćenja i čekati da to bude dostavljeno prodavaču. Čim je MasterCard dobio ispis da je roba vraćena pošiljatelju, pokrenuli su postupak i dobio sam novac nazad. Od trenutku kad je stigla kriva roba do trenutka kad sam dobio novac nazad, prošla su tri mjeseca - ispričao je.

No to nije jedino negativno iskustvo koje je imao s online kupovinom.

- Kako ja volim englesku modu, tako sam našao lijepe, engleske cipele. No, umjesto elegantnih, engleskih čizama, stigle su plastične čizme, ali takvo smeće kakvo ne bih mogao opisati. Da stvar bude strašnija, u desnoj cipeli, kako je kineski postolar kucao plastični đon, tako ga je probio čavlićem. Taj je čavlić virio 2 mm, nikako ne bih mogao hodati u tim čizmama - otkrio je.

