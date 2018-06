Umrla Daša Drndić: To je veliki gubitak za našu književnost

Nagrađivana hrvatska književnica Daša Drndić, umrla je u utorak navečer u Rijeci nakon duge i teške bolesti. Drndić se rodila 1946. u Zagrebu. Studirala je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, kao Fulbrightova stipendistica boravila je na Southern Illinois University, a potom i studirala na Case Western Reserve University.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Radila je kao urednica u izdavačkoj kući 'Vuk Karadžić', kao profesorica engleskog jezika na Narodnom univerzitetu 'Đuro Salaj' i urednica-dramaturginja na Radio-televiziji Beograd. Doktorirala je na Sveučilištu u Rijeci gdje je na Odsjeku za anglistiku predavala modernu britansku književnost i kreativno pisanje.

Objavljuje prozu, književnu kritiku, analitičke tekstove i prijevode u časopisima i književnim listovima te igrane i dokumentarne radiodrame. Dosad objavljena prozna djela: 'Put do subote' (1982.), 'Kamen s neba' (1984.), 'Marija Częstohowska još uvijek roni suze ili Umiranje u Torontu' (1997.), 'Canzone di guerra' (1998.), 'Totenwande' (2000.), 'Doppelgänger' (2002.), 'Leica format' (2003.), 'After Eight' (2005.), 'Feministički rukopis ili politička parabola' (2006.), 'Sonnenschein' (2007.), 'April u Berlinu' (2009.), 'Belladonna' (2012.) i 'EEG' (2016.).

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Roman 'Sonnenschein' osvojio je 2007. godine nagradu Fran Galović za najbolju knjigu zavičajne tematike i nagradu Kiklop za prozno djelo godine. Dobitnik je nagrade Independent za najbolju stranu beletrističku knjigu po izboru čitatelja (Independent Foreign Fiction READERS Prize) za 2013. godinu. Daša Drndić dobitnica je međunarodne književne nagrade Prozart 2014. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek izrazila je sućut zbog smrti istaknute književnice Daše Drndić, istaknuvši kako je njezin prerani odlazak veliki gubitak za hrvatsku književnost.

- Znali smo da je teško bolesna, ali naravno, uvijek ste zatečeni. Sigurno je da je Daša Drndić mogla još jako puno dati hrvatskoj umjetnosti i književnosti - rekla je ministrica novinarima u Ministarstvu kulture. Dodala je kako je Drndić jedna od naših najprevođenijih književnica, jednako cijenjena i u Hrvatskoj i u inozemstvu.



- Dobitnica je brojnih nagrada, i ne mogu ništa drugo reći nego izraziti sućut obitelji i reći da je to što je prerano umrla sigurno veliki gubitak za hrvatsku književnost - rekla je ministrica.