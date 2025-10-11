Umrla je Diane Keaton (79)

Legendarna glumica Diane Keaton, čija je karijera obilježila Hollywood tijekom više od pet desetljeća i čiji je jedinstveni stil zauvijek promijenio poimanje ženstvenosti na filmu, preminula je u 80. godini. Vijest je za magazin People potvrdio glasnogovornik obitelji, navevši da je glumica umrla u svom domu u Kaliforniji. Njezini najbliži zamolili su za privatnost u ovim teškim trenucima.

Keaton, rođena kao Diane Hall, ostat će upamćena kao jedna od najsvestranijih i najoriginalnijih glumica svoje generacije. Od dramatične uloge Kay Adams-Corleone u trilogiji 'Kum' do Oscarom ovjenčane izvedbe u filmu 'Annie Hall', njezina prisutnost na platnu bila je magnetska, a njezin utjecaj neizbrisiv.

Počeci u New Yorku i borba s poremećajem prehrane

Rođena 1946. godine u Los Angelesu kao najstarije od četvero djece, Keaton je odrasla u obitelji građevinskog inženjera i majke kućanice, za koju je vjerovala da je 'u dubini duše željela biti zabavljačica'. Inspirirana majčinom strašću, nakon mature upisala je studij glume, no ubrzo ga je napustila i preselila se u New York kako bi ostvarila kazališnu karijeru.

Kako je u glumačkom sindikatu već postojala Diane Hall, uzela je majčino djevojačko prezime Keaton. Prvi veliki angažman dobila je 1968. u kultnom broadwayskom mjuziklu "Kosa". No, to razdoblje obilježila je i teška osobna borba. Nakon što joj je redatelj predstave sugerirao da smršavi, Keaton je razvila bulimiju.

- Postala sam majstorica skrivanja dokaza. Živite u laži - priznala je godinama kasnije, opisujući poremećaj kao 'mentalnu bolest' proizašlu iz prevelike potrebe za svime.

Uz pomoć terapije uspjela se oporaviti, no priznala je da joj je bolest oduzela mogućnost da u potpunosti uživa u uspjehu na Broadwayu.

Foto: Profimedia

Proboj s 'Kumom' i muza Woodyja Allena

Ključni trenutak njezine karijere dogodio se kada ju je Francis Ford Coppola odabrao za ulogu Kay Adams, djevojke Michaela Corleonea (Al Pacino), u remek-djelu "Kum" iz 1972. godine. Zanimljivo je da Keaton prije audicije nije pročitala istoimeni roman Marija Puza.

- Nisam znala ni jednu jedinu stvar o tome. To što sam dobila ulogu bila je najljubaznija stvar koju je itko ikad učinio za mene - izjavila je.

Film je postigao ogroman uspjeh, a Keaton je reprizirala ulogu u još dva nastavka, zacementiravši svoj status zvijezde. Istovremeno je započela plodnu suradnju s redateljem Woodyjem Allenom, koji je postao i njezin romantični partner. Nakon zajedničkog rada na predstavi 'Sviraj to ponovno, Sam', snimili su i filmsku verziju te filmove 'Spavač' i 'Ljubav i smrt'.

Unatoč uspjehu, Keaton se borila s nesigurnostima i rijetko je gledala vlastite filmove.

Vrhunac suradnje s Allenom stigao je 1977. godine s filmom 'Annie Hall'. Uloga neurotične i šarmantne pjevačice, za koju se vjeruje da je djelomično temeljena na samoj Keaton, donijela joj je Oscara za najbolju glumicu. Film nije bio samo trijumf njezine glume, već i modne estetike.

Njezin privatni stil, muški prsluci, široke hlače, šeširi i kravate, postao je zaštitni znak lika i pretvorio je u globalnu modnu ikonu, inspirirajući generacije žena da prihvate androgini stil.

S Allenom je snimila još nekoliko filmova, uključujući 'Manhattan' i 'Tajanstveno ubojstvo na Manhattanu'. Godinama kasnije, stala je u njegovu obranu suočen s optužbama za seksualno zlostavljanje.

- Volim ga - kratko je poručila za The Guardian 2014. godine.

Od komedije do drame: Karijera bez granica

Njezina karijera nastavila se nizati uspjesima. Surađivala je s redateljicom Nancy Meyers na hitovima poput 'Mladenkin otac' i 'Ljubav nema pravila', za koji je zaradila još jednu nominaciju za Oscara. Neizbrisiv trag ostavila je i u kultnoj komediji 'Klub prvih žena' (1996.), uz Goldie Hawn i Bette Midler, gdje je priznala da je osjećala tremu uz "zaista nevjerojatne glumice".

Njezina svestranost očitovala se u ulogama u filmovima različitih žanrova, od obiteljske drame 'Obiteljska stvar' do HBO-ove serije 'Mladi papa'. U kasnijoj fazi karijere prihvaćala je nove izazove, pa se tako 2021. pojavila u spotu Justina Biebera za pjesmu 'Ghost' i postala aktivna na Instagramu, gdje je dijelila crtice iz života i karijere.

Foto: TriStar Pictures / Jack Rollins & Charles H Joffe Productions

Život izvan platna

Diane Keaton nikada se nije udavala.

- Ja sam jedina glumica svoje generacije koja je cijeli život bila slobodna žena. Drago mi je da se nisam udala. Ja sam čudakinja - izjavila je 2019. godine. Njezine veze s Woodyjem Allenom, Warrenom Beattyjem i Alom Pacinom punile su medijske stupce, no majčinstvo je smatrala svojom najvažnijom ulogom. U pedesetoj godini posvojila je kćer Dexter (1996.), a pet godina kasnije i sina Dukea (2001.).

Osvrćući se na svoj put, jednom je rekla: 'Starenje me nije učinilo mudrijom. Bez glume, bila bih potpuni neprilagođeni čudak.' Svijet će je pamtiti kao neponovljivu umjetnicu koja je prkosila konvencijama, kako na platnu, tako i izvan njega, ostavivši iza sebe nasljeđe autentičnosti, talenta i bezvremenskog stila. Iza nje su ostala njezina djeca, Dexter i Duke.